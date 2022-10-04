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同活動人氣差很大 黃珊珊15人大合唱、陳時中5人合照

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
黃珊珊進場時停下腳步摸了摸攤商的毛小孩。記者鍾維軒／攝影
黃珊珊進場時停下腳步摸了摸攤商的毛小孩。記者鍾維軒／攝影

民進黨與無黨籍台北市長參選人陳時中黃珊珊2人今早出席「台北世界動物日」活動。黃珊珊率先抵達會場，在致詞、合唱活動後，台上至少15人一起合照；而陳時中到達現場後卻無人知曉，直到主持人唱名後，才吸引媒體關注，致詞完合照時卻只剩5人，雙方人氣大不同。

中華亞洲環境生態護育交流協會今舉辦「台北世界動物日」活動，邀請陳時中、黃珊珊出席。黃珊珊於10點20分抵達，到場後先是上台致詞，並邀請所有出席者，包括立委高嘉瑜、蔡壁如、台北市議員侯漢廷、徐巧芯，與各黨籍台北市議員參選人等共15人上台合唱〈快樂天堂〉，結束後一起合照。

黃珊珊、蔡壁如等人在主辦單位帶領下逛起活動攤位，也和所有毛小孩互動，還在領養區一直抱著小狗將近10分鐘都捨不得放下，吸引人群拍照、圍觀。

而陳時中於11點左右抵達，高嘉瑜還在入口處等待，但陳時中卻是從後台進入，完全避開攤位人潮，直到主持人唱名陳上台致詞後，在門口等待的高嘉瑜與記者們才又跑回舞台前，主持人眼見台下無人，還趕緊說「請媒體記者到舞台前」，現場氣氛尷尬。

陳時中致詞時，黃珊珊仍在逛攤位、看待收養的狗狗，致詞結束後，也只有高嘉瑜、民進黨台北市議員參選人詹晉鑒與活動主辦單位等4人一起合照，與黃珊珊相比人氣大輸一截。

最後陳時中與黃珊珊都在活動攤位參觀，與毛小孩和攤商互動，也同樣到了狗狗領養區抱著小狗和現場工作人員談話，最後黃珊珊離開後，和陳時中完全沒對上眼，整場活動0互動。

民進黨台北市長參選人陳時中等5人在台上合照。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中等5人在台上合照。記者鍾維軒／攝影
無黨籍台北市長參選人黃珊珊等15人在台上合唱〈快樂天堂〉。記者鍾維軒／攝影
無黨籍台北市長參選人黃珊珊等15人在台上合唱〈快樂天堂〉。記者鍾維軒／攝影
陳時中、高嘉瑜和現場毛小孩互動。記者鍾維軒／攝影
陳時中、高嘉瑜和現場毛小孩互動。記者鍾維軒／攝影

2022大選 台北市長 黃珊珊 陳時中

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