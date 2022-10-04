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全國30萬人確診也要投票 時力要求採分流、延長時間

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立法院黨團上午召開「18歲公民權票票不能少，共提釋憲案捍衛投票權」記者會。記者季相儒／攝影
時代力量立法院黨團上午召開「18歲公民權票票不能少，共提釋憲案捍衛投票權」記者會。記者季相儒／攝影

九合一大選即將在11月26日登場，時代力量立法院黨團今天表示，以目前每天3、4萬人上下的確診數來看，屆時可能全台會有2、30萬人在隔離中，南韓已經採用延長投票時間與分流投票的做法，為了避免政府怠惰剝奪人民的投票權利，時力黨團不排除發動聲請釋憲或協助人民聲請釋憲。

時代力量立法院黨團上午召開「18歲公民權票票不能少，共提釋憲案捍衛投票權」記者會，時代力量黨團副總召陳椒華說明，國際社會已經與疫情共存，台灣也正往此方向發展，指揮中心更曾經多次表示，確診者有99.5％為輕症，將逐步調整防疫作為。

陳椒華認為，投票是憲法保障人民的基本權利，政府要設法保障染疫或遭隔離的民眾，在有相關防疫措施的狀況下得以投票，中選會與指揮中心勿輕率以防疫之名，沒收人民投票的權利，侵犯憲法保障的基本權。

時代力量黨團書記長王婉諭指出，以目前每天3、4萬人上下的確診數來看，假設維持高原期下去，以隔離7天來估算，屆時可能全台會有2、30萬人在隔離中，相當於一個花蓮縣或基隆市的人口，絕對不可等閒視之。

王婉諭還說，今年的投票不只是縣市首長跟議員選舉，同時還有18歲公民權的修憲複決，修憲複決需要965萬人投下同意票的超高門檻，「任何一票都非常關鍵，那更不用說是2、30萬票了」，各黨派如果真心支持18歲公民權的推動，就應該站出來關注受隔離者無法投票的問題。

王婉諭強調，如果最終真的因為這樣的票數差距，而未能通過修憲複決投票的話，那將是台灣憲改工程的嚴重打擊，甚至導致台灣民主走上回頭路，這是絕對無法接受的結果，執政黨更要負起應有的責任。

時代力量黨團總召邱顯智表示，許多國家早已有保障隔離者投票的措施，例如南韓採用延長投票時間與分流投票的做法，將法定選舉時間從傍晚6點延長到晚間7點半，而在延長的1個半小時內，隔離者就能到一般投票所投票。

邱顯智再指，日本則是活用不在籍投票制度，隔離者可以郵寄投票，只要在投票日4天前向地方選務機關申請，選務人員就會把選票和回郵信封寄給選民，選民再回寄選票。

邱顯智強調，距離投票日不到2個月，為了避免政府怠惰剝奪人民的投票權利，時代力量黨團今天會提出臨時提案，要求中選會和指揮中心採用延長投票、分流投票或任何適當的方式，保障被隔離和檢疫者的投票權。

邱顯智也說，因應疫情常態化，時代力量黨團也會提案修法，如果行使職權的方式，沒辦法在制度面解決，或者有個別人民因此投票權受到損害，時力黨團也不排除發動少數委員聲請釋憲或協助人民聲請釋憲。

時代力量立法院黨團上午召開「18歲公民權票票不能少，共提釋憲案捍衛投票權」記者會。記者季相儒／攝影
時代力量立法院黨團上午召開「18歲公民權票票不能少，共提釋憲案捍衛投票權」記者會。記者季相儒／攝影

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