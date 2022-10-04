選舉觀察筆記／台中選情少抹黑 市長參選人跑場固樁

相較於台北炒「長輩舊情」，新北、新竹與桃園都炒「論文抄襲烏賊戰」，台中市長選舉到目前止似乎「單純」多了。台中市長盧秀燕趁著周末假期，連趕10多場議員候選人聯合競選總部成立大會，還幫無黨籍議員站台；民進黨市長參選人蔡其昌則到千人健行活動及藥師後援會等現場爭取支持，針對市政願景提說明。

針對市政攻防少潑黑

盧秀燕的施政成果與媽媽市長形象成了國民黨重要母雞，不僅四處支持台中市議員參選人競選總部的成立，周末假日還安排到外地為國民黨市長提名候選人站台。蔡其昌則趁著假日參加後援會等活動，提出建設願景、加碼育兒與敬老補助等；也少不了批評盧秀燕有哪些地方做得差；但還是以市政攻防為主。

雖然日前發生有「真綠營人士假街訪」影片流傳事件，國民黨認為這也是對盧秀燕的造假抹黑，不過蔡其昌則提出說明表示，他並未委託製作此一影片，對於受訪者身分他也贊同揭露，但民進黨助理或里長參選人也是市民，他們的意見，也有表達自由。

台中市長選舉至今整體看起來，主要還是針對市政攻防，未到四處「潑髒水」階段，對於台中市民而言，或者比較慶幸耳根清爽不少。

藍綠市長參選人固樁

較特別的是，2日一場位於后里的無黨籍議員參選人王朝坤競選總部成立，國民黨的盧秀燕與民進黨的蔡其昌先後站台支持，兩人絲毫不在意是否會得罪自己黨提名候選人，顯得相當奇特。王朝坤在派系上隸屬地方黑派，過去以無黨籍參政，與前市長林佳龍嫡系前立委洪慈庸關係良好。

這次藍綠兩位市長參選人都為其站台，難道他的票要分兩邊支持？藍營人土說，黑派少主顏寬恒是盧秀燕競選總幹事之一，自全力支持盧秀燕。不過，從王朝坤獲得兩位市長候選人站台的情況看，顯然后里區這一席議員，兩黨都有禮讓之意了。

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