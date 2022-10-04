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發感謝狀遭打臉是「董事長開講」主辦單位 高虹安競辦：版本誤植會檢討

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導
「董事長開講粉絲見面會」昨晚在新竹市登場，民眾黨新竹市長參選人高虹安受邀。圖／高虹安競選辦公室提供
「董事長開講粉絲見面會」昨晚在新竹市登場，民眾黨新竹市長參選人高虹安受邀。圖／高虹安競選辦公室提供

民眾黨新竹市長參選人高虹安上周六參加董事長開講新竹場活動遭綠營質疑「就是高虹安造勢大會」；國民黨市長參選人林耕仁競選總部發言人徐維遠揭露，陣營收到網友爆料一張署名「高虹安競選辦公室」的感謝狀。高虹安競辦回應，誤用成平時活動所用的公版感謝狀，因此造成外界誤解，將檢討並調整內容。

徐維遠在臉書PO上該感謝狀，照片上署名「高虹安競選辦公室」的感謝狀，內容寫明「感謝參與新竹市長參選人高虹安競選辦公室所舉辦之董事長開講活動」。國民黨新竹市長參選人林耕仁說，明明就是一場造勢，高虹安又不敢公開說明，不知道高是想要假裝中立，還是別有目的？但無論如何，謊言都被拆穿，也顯示高是一遇到爭議就是閃躲卸責的人，這會讓市民認為她沒有擔當。

對此，高虹安競辦今天再度澄清，「董事長開講 - 粉絲見面會」活動為「董事長開講頻道」主辦，高虹安僅是受邀參與，並非主辦單位。

高虹安競辦說，當天活動現場由志工發放文宣，活動後也致贈感謝狀，惟志工團團長於活動當天所發放的感謝狀，誤用平時主辦活動所用的公版感謝狀，因此造成外界誤解。團隊內部會檢討流程並追回感謝狀，重新調整內容後再發給當天協助的志工。

國民黨市長參選人林耕仁競選總部發言人徐維遠今晚說，陣營收到網友爆料一張署名「高虹安競選辦公室」的感謝狀，讓人疑惑高陣營說受邀參加，怎麼又用競辦名義發感謝狀？圖／林耕仁競選辦公室提供
國民黨市長參選人林耕仁競選總部發言人徐維遠今晚說，陣營收到網友爆料一張署名「高虹安競選辦公室」的感謝狀，讓人疑惑高陣營說受邀參加，怎麼又用競辦名義發感謝狀？圖／林耕仁競選辦公室提供

2022大選 新竹市選舉 高虹安 民眾黨 林耕仁 國民黨

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