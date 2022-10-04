發感謝狀遭打臉是「董事長開講」主辦單位 高虹安競辦：版本誤植會檢討

民眾黨新竹市長參選人高虹安上周六參加董事長開講新竹場活動遭綠營質疑「就是高虹安造勢大會」；國民黨市長參選人林耕仁競選總部發言人徐維遠揭露，陣營收到網友爆料一張署名「高虹安競選辦公室」的感謝狀。高虹安競辦回應，誤用成平時活動所用的公版感謝狀，因此造成外界誤解，將檢討並調整內容。

徐維遠在臉書PO上該感謝狀，照片上署名「高虹安競選辦公室」的感謝狀，內容寫明「感謝參與新竹市長參選人高虹安競選辦公室所舉辦之董事長開講活動」。國民黨新竹市長參選人林耕仁說，明明就是一場造勢，高虹安又不敢公開說明，不知道高是想要假裝中立，還是別有目的？但無論如何，謊言都被拆穿，也顯示高是一遇到爭議就是閃躲卸責的人，這會讓市民認為她沒有擔當。

對此，高虹安競辦今天再度澄清，「董事長開講 - 粉絲見面會」活動為「董事長開講頻道」主辦，高虹安僅是受邀參與，並非主辦單位。