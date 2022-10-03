蔡培慧公布10大政見 綠科技好生活讓南投升級

民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天公布政見白皮書，包含農村科技、多元長照、農業品牌、完善觀光服務、智慧交通、升學、醫療、美學工藝、多元族群、共融公園，要讓南投升級。

蔡培慧今天公布「綠科技好生活，南投升級」政見白皮書，蔡培慧致詞表示，她長期爭取南投建設、實地走訪各鄉鎮累積實務經驗與民眾需求，並邀各領域專家學者不斷研究修訂政見白皮書，考量未來30年的南投城市新發展，而形成施政計畫，絕對不是紙上談兵。

根據政策內容，蔡培慧規劃興建10座親子共融公園、1000戶社會住宅及國民運動館、改善縣內主要河流並營造親水環境，以及在南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮設立轉運站、規劃偏鄉小黃公車路線、提升集集線沿線車站硬體建設、建設名間鄉濁水車站至台中高鐵站的「新南投輕軌線」、爭取集集線貫通田中高鐵站、火車站。

加上整合各地產銷班、就業平台與農業科系等資源、加強各鄉鎮灌溉設施基礎建設、推動農業六級產業化、打造南投農業品牌、建立南投旅遊地品牌、完善縣內觀光交通服務及自行車友善設施、連結旅遊地行銷組織提供遊客一站式服務、建立沉浸式與智慧旅遊體驗。

有關完備社福與數位長照，蔡培慧規劃加碼老人年金至新台幣5000元、推動敬老卡可搭計程車及支付健保費、推動社區智慧長照體系、長照站加裝冷氣、建立社區長照安心媽媽隊，以及加強興建日照中心、托育中心、托育資源中心等基礎建設、打造24小時臨時托育服務。

蔡培慧表示，也將針對綠能、農業、交通、觀光、醫療社福、數位教育、農業廢棄物、垃圾變黃金等再生能源，帶入數位與前瞻科技產業技術，並推動「鄉村科技首都」產業升級計畫，開創多元就業機會。

出席記者會的社寮文教基金會董事長林吉郎說，南投人口年齡普遍較高，除擴增社區據點及長照資源可近用性，最重要是，高齡不等於被照顧，應全齡分層設計社區活動，如發展長照體適能、長輩文化記憶或傳統技藝課程，讓長輩自身技能及智慧有效傳承。