時力翻苗栗議長黑歷史 呼籲鍾東錦面對

苗栗縣長候選人鐘東錦曾犯下傷害致死！時代力量立委邱顯智3日宣告，後續接連召開一系列「打破黑心政治」的記者會，此為第一場，根據媒體與判決書確定鍾東錦曾發下傷害致死罪；同黨苗栗縣長候選人宋國鼎亦表示，鍾東錦曾說「如果有人提出他殺人的事實，就會退選」，呼籲他面對自己曾說過的話。

候選人曾殺人

邱顯智表示，時代力量後續會召開一系列「打破黑心政治，終結派系世襲」，這是第一場記者會。他強調，選舉就是要在資訊公開透明的狀況下做出選擇，否則選舉根本沒有選舉意義，尤其出現暴力犯罪、貪汙、賄選等狀況時，人民也該有權檢視。

宋國鼎指出，在接獲民眾透訴，並經過蒐證後，確認鍾東錦曾經有傷害致死的前科，「資料都是公開的資料，不怕大眾檢驗」。他說，現任苗栗縣議會議長鍾東錦，原名鍾朝平，於1987年5月因與鄰桌客人發生肢體衝突，更以腳踹他們的頭部，造成該名客人蜘蛛網膜下腔出血，不治身亡。

他說，鍾東錦曾於5月16日曾提到他有殺人未遂的前科，用西瓜刀劃破他人肚皮，但沒有殺人，但揚言「如果有人提出他殺人的事實，不光光有獎金10萬元，還會退選並辭去議長的職位」。

呼籲出面面對質疑

宋國鼎呼籲，苗栗縣長候選人是否涉嫌暴力事件，是許多縣民都相當擔憂的事情，未來帶著前科的候選人上任，恐怕帶來相當不良的示範效應。他呼籲，鍾東錦應出面面對公眾的疑問，正視自己說過的話，誠信以對。

邱顯智說，鍾東錦曾改過現名，是直到接獲民眾檢舉，該事件才浮出水面，他過去是否還有許多藏在水底的資訊，呼籲鍾東錦應站出來說清楚講明白。

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