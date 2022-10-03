民調暫落後 柯志恩覺首場造勢會後有變：我就是匍匐前進
自由時報今天發布高雄市長選舉民調，拚連任的高雄市長陳其邁以52%贏過國民黨市長參選人柯志恩的20%。柯志恩說，她對民調平常心看待。
陳其邁陣營表示，民調支持度、看好度都領先柯志恩，這是市民對市府團隊「施政效能2年拚4年」的高度肯定。
提到民調落後，柯志恩說，9月30日首場造勢大會後，當晚她搭車離開會場時，路上看到許多支持者機車上掛著國旗，自發性相挺的熱情讓人感動。她觀察，首場造勢大會後，社群上許多人傳送分享剪輯後的影片，「不論是正向或惡性的，感覺高雄選情動起來了！」
柯志恩陣營發言人孫玉霖說，民調執行日期是9月28日至30日，30日柯舉辦首場誓師大會，部分支持者根本不可能在家接民調電話，顯示此波調查可能有所誤差，民調也可能會有機構效應。此一媒體民調也顯示，柯志恩的青年支持度有起色，顯示柯志恩逐漸獲得跨年齡層支持。
柯志恩提到，2日上午她到小港區參加重陽敬老活動，許多長輩拿文宣扇子要她簽名，「我在烈日下站20分鐘，內心很澎湃」。同場活動現任市長陳其邁有安排出席，她在外圍打招呼，可能是陳其邁座車從另一方向進場，或刻意遲一些時間到場，最後兩人還是沒碰上面。
「我就是匍匐前進，『海軍陸戰隊』戰友愈來愈多！」柯志恩說，對手陳其邁有強大資源及市府當輔選機器，防守防得很緊，她和團隊會設法突圍，近來許多拜會轉為更檯面下進行，避免造成對方遭受壓力及干擾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言