民調暫落後 柯志恩覺首場造勢會後有變：我就是匍匐前進

自由時報今天發布高雄市長選舉民調，拚連任的高雄市長陳其邁以52%贏過國民黨市長參選人柯志恩的20%。柯志恩說，她對民調平常心看待。

陳其邁陣營表示，民調支持度、看好度都領先柯志恩，這是市民對市府團隊「施政效能2年拚4年」的高度肯定。

提到民調落後，柯志恩說，9月30日首場造勢大會後，當晚她搭車離開會場時，路上看到許多支持者機車上掛著國旗，自發性相挺的熱情讓人感動。她觀察，首場造勢大會後，社群上許多人傳送分享剪輯後的影片，「不論是正向或惡性的，感覺高雄選情動起來了！」

柯志恩陣營發言人孫玉霖說，民調執行日期是9月28日至30日，30日柯舉辦首場誓師大會，部分支持者根本不可能在家接民調電話，顯示此波調查可能有所誤差，民調也可能會有機構效應。此一媒體民調也顯示，柯志恩的青年支持度有起色，顯示柯志恩逐漸獲得跨年齡層支持。

柯志恩提到，2日上午她到小港區參加重陽敬老活動，許多長輩拿文宣扇子要她簽名，「我在烈日下站20分鐘，內心很澎湃」。同場活動現任市長陳其邁有安排出席，她在外圍打招呼，可能是陳其邁座車從另一方向進場，或刻意遲一些時間到場，最後兩人還是沒碰上面。