舒翠玲控告使人不當選 鄭運鵬：轉移焦點 是否心虛
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天上午至中壢區拜會桃園市教師會，針對國民黨市議員舒翠玲控告鄭運鵬陣營意圖使人不當選？鄭回應表示，呼籲對手張善政和輔選團隊誠懇、公開說明，推給他不會改變那張一起摸彩照片的事實，用控告他的方式來轉移焦點，讓他覺得不可思議、是不是心虛？
鄭運鵬拜訪桃園市教師會，與教師會理事長張瓊方等人座談教育政策，針對媒體問及國民黨市議員舒翠玲控告鄭運鵬陣營意圖使人不當選？鄭運鵬回應說明。
鄭運鵬說，他實在不太理解國民黨桃園巿長參選人張善政和輔選團隊是怎麼理解媒體和各界在選舉過程所有的質疑，包含5736萬研究、用張善政名義摸彩和發紅包事件，通通是媒體揭露選舉過程質疑。
他很奇怪到底是心虛，還是要馬上轉移給其他參選人，對市民、媒體有知的權利，完全不理解什麼叫第四權，不是用來轉嫁到自己競爭對手就可以改變事件本質。
他認為，選舉事件只要當事人願意公開、誠懇說明，相信市民或他是競爭者都會願意相信，很遺憾張在研究案和摸彩事件都不願意正面面對，反而是推給他，民主選舉最重要的是不能被利益、暴力影響，媒體揭露照片都那麼清楚，公開講清楚就好，是誰用張名義或是誰授意以張的名義抽腳踏車和發紅包，跟檢察官清楚說明就好，他相信大家都願意相信。
鄭運鵬說，不能因為張是直轄市長參選人，他也是參選人選舉，因為不同政黨身分，就說是政治迫害，也不能因為張的參選人身分而有法律查察賄選的假期，他與張都面對到一樣的標準。他呼籲誠懇、公開面對、公開說明，推給他並不會改變那張照片及一起摸彩事實，現場幾百個人沒什麼好隱瞞，他對張陣營的動作覺得不可思議、是不是心虛，所以用控告他的方式來轉移焦點。
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