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綠批董事長開講成造勢大會 競辦：高虹安是受邀參加

聯合報／ 記者郭政芬/新竹即時報導
「董事長開講粉絲見面會」昨晚在新竹市登場，民眾黨新竹市長參選人高虹安受邀。圖／高虹安競選辦公室提供
「董事長開講粉絲見面會」昨晚在新竹市登場，民眾黨新竹市長參選人高虹安受邀。圖／高虹安競選辦公室提供

民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥，指「董事長開講」，實際上就是新竹巿長參選人高虹安本人的造勢大會。對此，民眾黨高虹安競選辦公室發言人徐千晴今提出數據回應，高虹安是受邀參加，新竹市民自動自發上網登記，並實名制入座，沒有任何虛假。

高虹安前晚與吳子嘉、李偉華、黃暐瀚及朱學恒現身美麗島電子報董事長吳子嘉辦的網路節目「董事長開講」新竹場見面會。高虹安說，她要呼籲大家若看不下去這種綠色霸權，這次必須站出來投票，用民主制度賦予的權力，一起抵抗綠色霸權。

美麗島電子報董事長吳子嘉在節目中，講述沈慧虹曾經向台北巿長柯文哲謀職，為此，沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥今天上午到竹檢提告吳子嘉所言不實，並指出當天名義上是媒體開講，實際上就是高虹安本人的造勢大會。

劉康彥今天指出，當天名義上是媒體開講，實際上就是高虹安本人的造勢大會，現場諸多惡意攻擊的言論，高虹安沒有制止那些充斥全場惡意攻擊的言論，把這種選風帶來新竹，高虹安必須負起全責，應該向新竹市民公開道歉。

對此，徐千晴回應說，高虹安是受邀參加董事長開講，現場在沒有任何動員的情況下，新竹市民自動自發上網登記，並實名制入座，沒有任何虛假，當天超過上千名以上的民眾到場，全國有超過10萬人同時觀看直播，「這些有憑有據的數據，卻被沈慧虹誤會成造勢大會，就是因為有許多民眾對於過去7年有太多的不滿意，市民們都希望可在今年年底選出正常且正確的市長，「這個人選就是高虹安。」

徐千晴還說，請沈慧虹面對最真實的民意，不要整天只會搬弄政治語言，讓選舉可以回到市政討論的正軌，這才是新竹市民需要且真正想要的。

民進黨新竹巿長參選人沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥(左)今由律師林家琪陪同到新竹地檢署按鈴提告。圖／沈慧虹競選辦公室提供
民進黨新竹巿長參選人沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥(左)今由律師林家琪陪同到新竹地檢署按鈴提告。圖／沈慧虹競選辦公室提供

2022大選 高虹安 新竹市選舉 吳子嘉

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