紙上辯論會／屏縣城鄉差距 藍綠黃喊教育平權

屏東縣幅員遼闊，國中小學校偏遠地區占49%、非山非市25%，如何落實教育平權，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉憂心，暑假讓學習資源空窗更顯弱勢，「學童被迫浪流連（台語）」，執政者卻忽視；民進黨參選人周春米說，縣府推動數位學習，未來她加強偏鄉5G網路硬體布建，減少偏鄉師資流動；時代力量詹智鈞說，偏鄉、不山不市的學校面臨的問題不只是學習資源缺乏，容易忽略文化刺激不足，找出各校特色，結合主題課程。

周春米說，屏東南北狹長，偏遠地區學校比率偏高，加上家庭社經條件影響，學習落差，縣府近年來推動數位學習計畫，數位科技應用突破偏鄉困境，未來精進屏東數位發展中心。健全師資人力，她過去推動恆春半島納入教師偏鄉，未來規畫偏鄉師資穩定優質化方案，也與大學、基金會等合作，擴展協同教學與合作夥伴，提升教育量能。

周春米說，她跟教育部爭取經費，完成縣內70間學校老舊廁所整修，風雨球場整、新建，爭取校園操場整修，學校環境做好，讓孩子願意留在校園，才會有意願在校學習。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉。圖／聯合報系資料照片

國民黨蘇清泉憂心偏鄉學生教育資源不足，他說，學界評估，學習成效差距約1年半，可能因此失去脫貧甚至翻轉人生機會。他若擔任縣長，會針對弱勢學校展開需求調查，結合公益團體，給予各校協助，彌平孩子學習空窗。

蘇清泉表示，疫情使用遠距教學，隔代教養、新住民、勞工階層等家庭弱勢學童，家中無人指導電腦、無人督促寫作業，差距變大，他當選縣長，教育列優先，不足極力向中央爭取，落實教育正義。

時代力量詹智鈞說，偏鄉或不山不市學校各有特色，找出特色，利用遠距並結合社區、網路運用，加強多元專題、議題探究課程，加入哲思、環境、勞權、族群、媒體識讀、太空學等，培育未來人才。