快訊

中重症+154例 增11歲男童MIS-C 病況好轉已出院

本土+4萬3241例、66例境外、62死 莊人祥：較上周日增11.5%

指揮中心若解散 疫苗、藥物不能用？ 蘇益仁：兩回事

為何提朱立倫當初只贏2萬票？侯友宜給說法

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
針對昨日在造勢場合提到國民黨主席朱立倫當初只贏2萬票，侯友宜表示，他是希望努力做事，可以得到市民的肯定與支持。記者張睿廷／攝影
針對昨日在造勢場合提到國民黨主席朱立倫當初只贏2萬票，侯友宜表示，他是希望努力做事，可以得到市民的肯定與支持。記者張睿廷／攝影

新北市長侯友宜昨日至高雄為國民黨高雄市長參選人柯志恩輔選時，特別提到當初國民黨主席朱立倫在2016年新北市長選戰中只贏2萬票，外界關注此舉是否有特含義。侯友宜表示，他是希望努力做事，可以得到市民的肯定與支持。

侯友宜表示，他這次在拚2022的市長選舉，希望因為努力認真做事，可以得到市民的肯定與支持，期待市民在這幾年看到新北的成長，務實的看到認真努力做事的團隊，給他們支持，也謝謝民眾4年來給他很多的機會，讓他可以好好做事。

外界也關注侯友宜有沒有機會跟高雄市前巿長韓國瑜、台中市長盧秀燕合體，以及會不會去幫忙桃園市長參選人張善政輔選？

侯友宜回應，面對這場的選舉，他們都要團結一致，努力一起打拚。都是一個團隊，大家互相學習、互相合作、團結，努力拚選舉，也好好做事，希望有好的結果。

2022大選 侯友宜 新北市長

延伸閱讀

林佳龍轟用市府資源打選戰 侯友宜：有人不了解狀況

暗指前市長沒做好汙水工程？侯友宜：大家重視不同

北市藍議員找侯友宜站台因「母雞不夠力」？ 蔣萬安：相互學習

「不是那樣講成這樣」 侯友宜：大家心裡都有數

相關新聞

林佳龍畫錯捷運路線圖 陳世軒痛批Google都能查到

民進黨新北市長參選人林佳龍日前提出「首都捷運政策計畫」，新北市議員參選人陳世軒指出，林佳龍提出的捷運圖「新莊站跑到了輔大...

影／「老實講做得不錯」 謝龍介稱讚賴清德這件事

台南市今年重陽節前夕發放每名65歲以上長者3000元，台南市長參選人謝龍介今天表示，主要是他提出要幫老人繳每年1萬元健保...

為何提朱立倫當初只贏2萬票？侯友宜給說法

新北市長侯友宜昨日至高雄為國民黨高雄市長參選人柯志恩輔選時，特別提到當初國民黨主席朱立倫在2016年新北市長選戰中只贏2...

李俊俋批普發2千毫無效果 黃敏惠拿數據駁：別急著唱衰

遠見雜誌3天前公布2022縣市總體暨永續競爭力調查，民進黨嘉義市長參選人李俊俋批，嘉市在「經濟與就業」最後1名，市府去年...

再戰高雄浮屍問題 柯志恩競辦提數字批：市府睜眼說瞎話

「高雄浮屍議題」成選戰攻防話題，高雄市府多次以數據駁斥指2019年前市長韓國瑜時期的自殺案件最高，市長陳其邁上任後防治有...

基市議員童子瑋選連任 力挺表叔賴清德 喊出明年選總統

基隆市民進黨議員童子瑋競選連任，今天在慶安宮舉辦造勢活動。童子瑋的爺爺、慶安宮主委童永是副總統賴清德的舅舅，童子瑋早早掛出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。