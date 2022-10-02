為何提朱立倫當初只贏2萬票？侯友宜給說法

新北市長侯友宜昨日至高雄為國民黨高雄市長參選人柯志恩輔選時，特別提到當初國民黨主席朱立倫在2016年新北市長選戰中只贏2萬票，外界關注此舉是否有特含義。侯友宜表示，他是希望努力做事，可以得到市民的肯定與支持。

侯友宜表示，他這次在拚2022的市長選舉，希望因為努力認真做事，可以得到市民的肯定與支持，期待市民在這幾年看到新北的成長，務實的看到認真努力做事的團隊，給他們支持，也謝謝民眾4年來給他很多的機會，讓他可以好好做事。

外界也關注侯友宜有沒有機會跟高雄市前巿長韓國瑜、台中市長盧秀燕合體，以及會不會去幫忙桃園市長參選人張善政輔選？

侯友宜回應，面對這場的選舉，他們都要團結一致，努力一起打拚。都是一個團隊，大家互相學習、互相合作、團結，努力拚選舉，也好好做事，希望有好的結果。