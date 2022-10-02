對賴清德、蘇貞昌冷熱兩樣情？陳時中駁：看圖說故事

民進黨台北市長參選人陳時中昨舉辦競選總部成立大會，現場除湧入上萬個支持者，民進黨總統蔡英文、副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌等人也出席活動，外傳陳時中親自致電邀請賴清德就為破除派系不合，但在台上卻冷熱兩樣情，陳時中駁斥大家看圖說故事，賴清德是由競選總部發邀請函邀請的。

陳時中今原訂出席北市議員洪健益舉辦的「益起來戰鬥~陀螺吧！」公益活動，但因家長抗議反對選舉干擾活動，因此臨時取消進入校園，接受聯訪時，針對昨天舉辦競選總部成立大會，外傳為破除派系不合傳聞，親自致電邀請賴清德，但台上卻對賴清德、蘇貞昌冷熱兩樣情，陳時中表示，當然沒有這樣的事。

陳時中說，大家看圖說故事，賴蘇兩位都是他的長官，都是有政府會做事的團隊成員；另賴清德由競選總部發邀請函邀請的。

另外，中央流行指揮中心昨日沒有召開疫情記者會，但衛福部長薛瑞元、疫情指揮官王必勝、食藥署長吳秀梅等人卻都有出席競選總部成立大會，遭藍營批「民進黨第一、陳時中優先」，指揮中心可有可無，防疫中心轉向選戰角色，指揮中心成為第二個競選總部。

對此，陳時中表示，沒有這種事，他競選就競選、指揮中心有指揮中心的任務，他們都是曾經的好同事，出席競選總部成立大會是難免的，但現在各司其職。