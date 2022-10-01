韓國瑜評柯志恩當選是「奇蹟」 趙少康：她要再創奇蹟

中廣董事長趙少康今晚到高雄助選，國民黨安排柯志恩及議員同台對話，針對前市長韓國瑜受訪時提及，「陳其邁當選是正常、柯志恩當選是奇蹟」說法，柯志恩高EQ說，韓市長一開口都是金句，高雄本來就充滿奇蹟。趙也說，當年韓國瑜當選也是奇蹟，柯志恩當然可能再創奇蹟。

趙少康、柯志恩今晚在國民黨楠梓黨部與支持者座談，議員李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍及議員參選人白喬茵等人到場。受訪時趙少康批評，高雄不是民進黨的禁臠，陳其邁說再給他4年讓高雄起飛，但民眾已經給民進黨20幾年、給高雄縣33年，高雄起飛了嗎？若起飛會有這麼多浮屍、輪流停電嗎？高雄港已從第3名掉到第16名，再給40年也起飛不了。

座談會上，趙少康批評台灣供電不足，兩岸間關係緊張，台灣沒有電也沒有和平，另擔心民進黨年底選情可能崩盤，會靠兩岸製造紛爭拉抬選情。此外，他不認為高雄就是民進黨的，當年韓國瑜能當選，代表高雄人是不滿的，不滿的火被燒起來，昨晚誓師大會柯志恩演講講得很好，他看了很感動，不信正義喚不回。

韓國瑜近日受訪提及「陳其邁當選是正常、柯志恩當選是奇蹟，看高雄人要選擇正常或奇蹟」。柯志恩表示，韓市長開口就是金句，記得來高雄的第一場記者會，當時她想高雄是充滿奇蹟的城市，韓市長的說法跟她想得有點巧合。

柯說，陳其邁追求連任，以目前來說，他們當然認為勝選是正常，但是還是一句話，「高雄充滿奇蹟，什麼叫奇蹟，就是反正常」，我們就來看看，11月26號會是一個什麼樣的狀況。