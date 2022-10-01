快訊

本土已641萬人染疫 幼兒疫苗接種率將破4成 加速增抗體

本土+43,040、境外+45、死亡+48 共10縣市破千例

台鐵萬華車站驚傳人員落軌死亡事故 北部上下行列車延遲

結合政見推新曲「成就永康」 黃肇輝總部成立前輩站台

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
結合政見推新曲「成就永康」，黃肇輝總部成立政界站台。記者周宗禎／翻攝
結合政見推新曲「成就永康」，黃肇輝總部成立政界站台。記者周宗禎／翻攝

台南市議員參選人黃肇輝今天在永康武龍宮前舉辦「競選總部成立音樂分享會」，市長黃偉哲、立委郭國文、林俊憲等輪番助陣，立委劉世芳及台中市議員陳世凱跨區相挺。此次總部成立音樂會，黃肇輝再推新曲「成就永康」作為競選主題曲，音樂作為總部成立主軸，並推出「三大首次」，期盼順利當選為家鄉永康服務。

郭國文表示，黃肇輝曾任他的執行長，兼具地方經驗與行政歷練，是永康長大在地囝仔，擁有學術專業，若能順利進入議會將能發揮即戰力，不需過渡期，絕對是永康最合適人選。

郭國文說，黃肇輝屬政策型人才，大多專心事處理「事情」較少參加活動，不過自參選後就看著他與民眾互動也好、肢體語言都有顯著進步。對選民來說，一位優質的民意代表，除需要親切的服務，更重要的是「內才」及在地實作的精實。永康是自己的政治開基地，不會忘記永康選民的栽培，也費盡心力栽培永康子弟，期盼黃肇輝可以接棒他在永康的建設，爭回永康第三席，讓中央、地方連成一線。

黃肇輝表示，非常感謝郭國文栽培，深根基層近十年的他，了解永康民眾的需求，也對政策規畫有想像和擘畫，首次參選的他，也提到自己在過程中遇到不少陌生問題，非常感謝團隊始終陪伴著他，讓他可以透過在地實作的精神一步一步地打拚，也將透過成立音樂分享會的形式，傳達他的感謝，更向一路相挺的鄉親們表達他的政見與對永康期待。

黃肇輝說，沒想到初選時的RAP歌曲「捷運快飛」會爆紅，大選再推出新曲，改以溫暖、知性的曲奏唱出對永康的殷殷期盼，也將自己的目標「成就永康」作為曲名。特別的是，此次總部成立大會暨音樂分享會也是黃肇輝的牽手首度公開露面，以鋼琴為黃肇輝現場伴奏，以堅定的琴聲表示對丈夫的支持。

黃肇輝進說，此次總部成立有三大首次。第一，這是台南首次由候選人自己填詞創作，並自己錄製混音的競選歌曲；第二，這也是第一場以主題歌曲發表為主軸的總部成立大會；第三，成立大會是太太首次露面，並以同台伴奏的方式陪伴出現。

結合政見推新曲「成就永康」，黃肇輝總部成立政界站台。記者周宗禎／翻攝
結合政見推新曲「成就永康」，黃肇輝總部成立政界站台。記者周宗禎／翻攝
結合政見推新曲「成就永康」，黃肇輝總部成立政界站台。記者周宗禎／翻攝
結合政見推新曲「成就永康」，黃肇輝總部成立政界站台。記者周宗禎／翻攝
結合政見推新曲「成就永康」，黃肇輝總部成立政界站台。記者周宗禎／翻攝
結合政見推新曲「成就永康」，黃肇輝總部成立政界站台。記者周宗禎／翻攝
結合政見推新曲「成就永康」，黃肇輝總部成立政界站台。記者周宗禎／翻攝
結合政見推新曲「成就永康」，黃肇輝總部成立政界站台。記者周宗禎／翻攝

2022大選 台南市選舉

延伸閱讀

綠營再提金星案爭議籲勿阻真相追查 謝國樑競辦回應

央行總裁楊金龍：房市有下修跡象 最好能夠「軟著陸」

巴拉圭籲投資10億美元顧邦交 綠委：不需放大單一面向

美眾議員提台灣政策法版本 綠委：美對台戰略逐漸清晰

相關新聞

批蔡其昌陣營自導自演「假街訪」 藍：蔡英文道歉

國民黨文傳會主委洪孟楷和國民黨副發言人郭音蘭今舉行記者會表示，網路媒體發布名為「風向臺灣」的假街訪影片，內容包裝成隨機找...

國民黨質疑「假街訪」抺黑 蔡其昌：說我出資就是抹黑

國民黨文傳會主委洪孟楷上午以網路街訪影片中，受訪有民進黨議員助理等，且有「DPP合作贊助」字樣，質疑民進黨台中市長參選人...

侯友宜、盧秀燕、柯志恩合體 熱喊「北中雄全壘打」

選戰倒數，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨晚首場萬人造勢，前總統馬英九、黨主席朱立倫等黨內大咖全現身力挺，新北市長侯友宜與台...

中選會主委不中立？李進勇出席蔡適應活動

為推廣基隆美食及文化，民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應昨舉辦「2020雞籠城隍文化祭美食節」，大咖部會首長出席，中選會主...

陳時中競總成立 「鄭寶清宣傳車駛入」與支持者對罵

民進黨台北市長參選人陳時中下午在北平東路成立競選總部造勢，一輛桃園市長參選人鄭寶清的宣傳車駛入會場，一路上用麥克風喊著遭...

賴香伶下辯論戰帖 盼桃園選戰回歸政策主軸

選戰倒數，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天拋出辯論戰帖，表示自己已經簽屬公廣集團的電視辯論意向書，呼籲民進黨對手鄭運鵬、國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。