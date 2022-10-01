結合政見推新曲「成就永康」 黃肇輝總部成立前輩站台

台南市議員參選人黃肇輝今天在永康武龍宮前舉辦「競選總部成立音樂分享會」，市長黃偉哲、立委郭國文、林俊憲等輪番助陣，立委劉世芳及台中市議員陳世凱跨區相挺。此次總部成立音樂會，黃肇輝再推新曲「成就永康」作為競選主題曲，音樂作為總部成立主軸，並推出「三大首次」，期盼順利當選為家鄉永康服務。

郭國文表示，黃肇輝曾任他的執行長，兼具地方經驗與行政歷練，是永康長大在地囝仔，擁有學術專業，若能順利進入議會將能發揮即戰力，不需過渡期，絕對是永康最合適人選。

郭國文說，黃肇輝屬政策型人才，大多專心事處理「事情」較少參加活動，不過自參選後就看著他與民眾互動也好、肢體語言都有顯著進步。對選民來說，一位優質的民意代表，除需要親切的服務，更重要的是「內才」及在地實作的精實。永康是自己的政治開基地，不會忘記永康選民的栽培，也費盡心力栽培永康子弟，期盼黃肇輝可以接棒他在永康的建設，爭回永康第三席，讓中央、地方連成一線。

黃肇輝表示，非常感謝郭國文栽培，深根基層近十年的他，了解永康民眾的需求，也對政策規畫有想像和擘畫，首次參選的他，也提到自己在過程中遇到不少陌生問題，非常感謝團隊始終陪伴著他，讓他可以透過在地實作的精神一步一步地打拚，也將透過成立音樂分享會的形式，傳達他的感謝，更向一路相挺的鄉親們表達他的政見與對永康期待。

黃肇輝說，沒想到初選時的RAP歌曲「捷運快飛」會爆紅，大選再推出新曲，改以溫暖、知性的曲奏唱出對永康的殷殷期盼，也將自己的目標「成就永康」作為曲名。特別的是，此次總部成立大會暨音樂分享會也是黃肇輝的牽手首度公開露面，以鋼琴為黃肇輝現場伴奏，以堅定的琴聲表示對丈夫的支持。