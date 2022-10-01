批蔡其昌陣營自導自演「假街訪」 藍：蔡英文道歉

國民黨文傳會主委洪孟楷和國民黨副發言人郭音蘭今舉行記者會表示，網路媒體發布名為「風向臺灣」的假街訪影片，內容包裝成隨機找路人街訪的形式，但好幾位受訪者根本是民進黨議員的助理，質疑不僅「自導自演」，民進黨台中市長參選人蔡其昌陣營也應說清楚是否有花錢贊助，也要求民進黨主席蔡英文出面道歉。

洪孟楷指出，該影片直到最後，才在右下角標上「DPP合作贊助」，合作贊助是否就是民進黨出錢給網路公司做街訪？民進黨在怕什麼？在遮掩什麼？為什麼不敢讓國人知道？原來民進黨的合作贊助就是自導自演，是假街訪、真抹黑。

郭音蘭指出，民進黨不但學歷是假的、論文是假的、民調是假的，如今連隨機街訪都是假的，這段街訪影片看似是台中市民評價市政，但影片當中所謂的紀先生、張先生其實都是台中市議員張耀中的助理，影片當中的劉先生則是民進黨籍台中市里參選人劉東潤。

郭音蘭表示，影片中的人都只寫是民眾，但卻不敢告訴大家「里長候選人」等身分，假裝是隨機街訪而批評台中市長盧秀燕。她呼籲蔡其昌站出來講清楚說明白，到底這個企劃是誰做的？這些假路人是誰安排的？用這樣的假街訪帶風向的方式影響選舉，蔡其昌應出來道歉。

洪孟楷也說，劉東潤被抓到還大言不慚發言說表達意見，但這種造假成隨機接訪方式「是在低估台中市民的智商？」民進黨有假新聞、假民調、假派報和假接街訪，將來就會有假政見、假政績，會不會以後根本做不到的事情，也會畫大餅說做得到？