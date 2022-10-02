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百變角色搶各族群票 陳時中哪種人設聲量最高

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
圖為民進黨台北市長參選人陳時中在北平東路上封街舉辦競選總部成立大會，行政院長蘇貞昌助講後牽起陳時中的手高喊「凍蒜」，隨後兩人相互擁抱相當熱絡。記者許正宏／攝影
圖為民進黨台北市長參選人陳時中在北平東路上封街舉辦競選總部成立大會，行政院長蘇貞昌助講後牽起陳時中的手高喊「凍蒜」，隨後兩人相互擁抱相當熱絡。記者許正宏／攝影

陳時中十大人設聲量

正式投入選戰之後，跳脫以往指揮官的角色，陳時中跑行程拜票時，還會配合所出席的活動，適時地以不同角色、形象現身，包括夜訪同志酒吧、扮演拳擊手、打桌球等等，人設百變又多元，但同時也招致批評人設變來變去。對此，陳時中曾回應：「這是重視年輕人在做什麼，要了解人家做什麼，以後設計時才會想到需要什麼。」

百變人設真的能帶給民眾不一樣的感受嗎？或是提升陳時中的支持度嗎？

陳時中十大人設

國立臺北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，陳時中在同志議題上的態度過去較不明顯，「挺同人士」的人設有意拉攏同志或支持性別平等者的選票。而中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，陳時中在這場選戰中，並未完全發揮以往指揮官沈著的人設，建議陳時中順著自己特質發展，如此一來能與民眾認知契合，是較為穩健的策略，逆著人設操作，反而會讓人覺得譁眾取寵。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近三個月，十個陳時中最被大家討論的人設，你有猜到這個身份也上榜嗎？

No.10 咖啡師

8月16日民進黨台北市長參選人陳時中穿上圍裙，擔任一日咖啡達人，積極搶攻青年選票。陳時中不僅獻出首次磨咖啡豆體驗，還語帶雙關表示磨咖啡豆要順時鐘磨，一定要「順時中」。除了磨豆初體驗，同時也和與會者來一場阿中咖啡師與青創業者座談。

另外， 9月24日陳時中前往南港瓶蓋工廠參加「咖啡爽節」活動，自曝過去常趁著中午休診空檔和當時的女友到咖啡店吃午餐、喝咖啡，但擔心被誤會，陳時中立刻解釋當時的「女友」就是現在的老婆，讓網友笑翻直呼「求生意志很強」。

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image source:FB/陳時中

No.9 登山者

9月10日中秋節，陳時中一早赴陽明山與財信傳媒董事長謝金河爬山。陳時中受訪時表示，謝金河對台北生態議題很關注，兩人暢談「綠色台北」話題，但陳時中強調「大部分都是謝董在談，他體力比較好，我一面聽一面喘。」對此，PTT有網友認為，「老謝開示，穩了。」同時也有網友表示「陳時中又菸又酒，難怪體力差。」

在爬山過程中，謝金河也被媒體問到年底選戰會不會力挺陳時中，謝金河強調一切樂觀其成，由陳時中當市長，絕對會讓台北市更好。

跟謝金河一起爬山，陳時中的登山者角色雖然討論度並非最高，但好感度達0.88，是十大人設中好感度最高的。

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image source:FB/陳時中

No.8 原住民裝扮

8月1日是原住民日，民進黨台北市長參選人陳時中臉書貼出身穿原住民服飾照片，回憶過去參與政務期間，積極推動《原住民族健康法》，期許未來能順利接手市政，讓原民文化永續傳承。

另外，8月18日陳時中替兩位民進黨台北市原住民議員參選人Sawmah 吳郁瑾和Mulas Ismahasan 陳慧君助陣，聯合造勢活動上，陳時中穿著原住民族背心表示，「現在換了服裝就像是原民參選人，其實我們都是一家親，都在這土地共同生活長大」。除了為黨內助陣，同時也是為了爭取原民選票，不過聲量不高，好感度也是吊車尾，僅0.26。

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image source:FB/陳時中

No.7 農夫

9月7日陳時中臉書貼出前往貓空挖竹筍的遊記，「我在貓空親手挖的竹筍鮮脆爽口、高纖低熱量，搭配海鮮烹煮享用，既美味又有益健康。」不僅當起一日農夫親手挖筍，還力推在地好吃好玩和網友分享。對此，PTT有網友表示，「每天看阿中遊記，我才發現台北有這麼多好玩的地方以及好吃的東西！」甚至還有網友建議陳時中，若選上後可以任命焦糖陳嘉行為觀傳局局長，讓焦糖哥哥繼續帶領大家發現更不一樣的台北市。

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image source:FB/陳時中

No.6 孫子大抱枕

陳時中9月4日在臉書分享一張自己被孫子當成大抱枕的照片，以實際生活上的角色出發，祖孫之間的可愛互動獲得相當大的迴響。陳時中以國、台語夾雜的方式，撰寫了一篇貼文，並透露照片是先前除夕夜難得全家團聚過年時的合影。溫馨的照片一發布，立刻吸引上萬網友朝聖，直呼「好幸福的阿公」、「畫面好有愛」。後來參訪月嫂訓練班時又談到孫子，他笑著說，「常幫孫子換尿布，還算熟練，只是洗澡還是不太行 。」

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image source:FB/陳時中

No.5 美食家

民進黨台北市長參選人陳時中不只政策牛肉，勤走地方之餘，也樂於品嘗在地小吃，在鏡頭前完全沒有偶像包袱的陳時中，大快朵頤模樣也讓網友直呼「好真實」。9月5日陳時中到大稻埕慈聖宮參香後，一行人在廟口榕樹下大啖美食，當時陳時中吃得滿臉笑容，引起不少網友討論大稻埕的美味小吃。

競選團隊發現只要他吃東西PO上網，聲量和網友討論度就會增加，無關「吃得好看」，評價常常是「吃得好真實」。幕僚團隊發現這個「流量密碼」，接下來也打算趁著跑行程的空檔，推出阿中吃播影片，用最接地氣的方式搶攻選票。

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image source:FB/陳時中

No.4 拳擊手

幕僚團隊創意十足，頻頻讓陳時中跨領域體驗不同事物。 9月16日陳時中前進格鬥場觀摩並學習防身術，目的是為推廣全年齡運動。在專業教練指導之下，陳時中還上場露了兩手，架式十足。但陳時中原本擬定要在格鬥場說明五面向政策，似乎體驗得太嗨，最後卻忘了說，但這些似乎都無損許多網友對陳時中的支持，反而對陳時中學習格鬥招式更有興趣。

不過，國民黨台北市議員參選人楊植斗嗆，與其讓陳時中一直玩，不如讓國民黨的蔣萬安來好好照顧台北市，楊植斗還表示，陳時中的表現，就當成一位年近70歲老先生的「人生瀟灑走一回」。

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image source:FB/陳時中

No.3 慈父

從指揮官轉戰參選台北市長，除了競選主軸備受關注之外，競選主視覺更是令許多支持者相當期待，最後此重責大任則是交由陳時中的二兒子陳彥安負責設計。過去擔任指揮官期間，陳時中的兒子幾乎從未曝光，這回不僅請兒子幫忙操刀主視覺，更於父親節釋出父子倆一起拍攝的影片，透過親子間的對話，呈現出陳時中的慈父形象，而這也是陳時中的第一支YouTube影片。

陳彥安說，他覺得自己還滿幸運的，因為從小到大幾乎沒有被打過，也沒真的被罵過。而當外界點名陳彥安要對小編盜圖事件負責時，陳時中則回應，「臉書跟兒子的工作內容無關，不要這麼牽拖。」

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image source:FB/陳時中

No.2 作家

擔任衛福部長時，陳時中出版集中檢疫所防疫紀錄專書《戰疫堡壘》，宣布參選之後，也將自己的故事寫成書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》，而且陳時中還在書裡自曝曾在學生時期申請過綠卡，立刻引發廣泛討論，但陳時中強調畢業後覺得應該根留台灣，因此就未再繼續申辦。

9月24日辦新書發表會當天，現場冠蓋雲集，包括前副總統陳建仁、衛福部長薛瑞元以及中央疫情指揮官王必勝等醫界友人都出席，陳時中的兒子也現身力挺，替他的選情拉抬不少聲勢。而化身作家的形象不僅網路聲量高，好感度表現也很不錯達0.53，是十大人設中第二名。

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image source:FB/陳時中

No.1 挺同人士

民進黨台北市長參選人陳時中為了得到同志族群支持，8月25日夜訪同志酒吧，期間一名熱情男子從背後用力環抱、舔耳，相關影片及照片在社群平台瘋傳，引起不少討論。隨後陳時中臉書發文，文章標題「本日Chill降肉Fairy aka大安仙女宮」，直言「好酒就要一起分享，收到無數個熱情的大擁抱，抱得好緊好緊。」

後來陳時中與挺同人士網紅四叉貓拍攝公廁免治馬桶政策影片，第一時間確實引起高度討論，但因為其中一段偷窺橋段引起許多網友不滿，使得陳時中團隊趕緊刪除爭議畫面並致歉。但與四叉貓合拍政策宣傳影片，也讓外界注意到陳時中對同志朋友的互動與關注。從夜訪同志酒吧到與四叉貓合拍影片，頻頻創下高討論度，讓陳時中在挺同人士的議題與人設上聲量急速飆升。

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image source:FB/陳時中

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年7月1日至2022年9月25日，共約3個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳時中人設』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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