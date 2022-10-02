百變角色搶各族群票 陳時中哪種人設聲量最高

陳時中十大人設聲量

正式投入選戰之後，跳脫以往指揮官的角色，陳時中跑行程拜票時，還會配合所出席的活動，適時地以不同角色、形象現身，包括夜訪同志酒吧、扮演拳擊手、打桌球等等，人設百變又多元，但同時也招致批評人設變來變去。對此，陳時中曾回應：「這是重視年輕人在做什麼，要了解人家做什麼，以後設計時才會想到需要什麼。」

百變人設真的能帶給民眾不一樣的感受嗎？或是提升陳時中的支持度嗎？

國立臺北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，陳時中在同志議題上的態度過去較不明顯，「挺同人士」的人設有意拉攏同志或支持性別平等者的選票。而中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，陳時中在這場選戰中，並未完全發揮以往指揮官沈著的人設，建議陳時中順著自己特質發展，如此一來能與民眾認知契合，是較為穩健的策略，逆著人設操作，反而會讓人覺得譁眾取寵。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近三個月，十個陳時中最被大家討論的人設，你有猜到這個身份也上榜嗎？

No.10 咖啡師

8月16日民進黨台北市長參選人陳時中穿上圍裙，擔任一日咖啡達人，積極搶攻青年選票。陳時中不僅獻出首次磨咖啡豆體驗，還語帶雙關表示磨咖啡豆要順時鐘磨，一定要「順時中」。除了磨豆初體驗，同時也和與會者來一場阿中咖啡師與青創業者座談。

另外， 9月24日陳時中前往南港瓶蓋工廠參加「咖啡爽節」活動，自曝過去常趁著中午休診空檔和當時的女友到咖啡店吃午餐、喝咖啡，但擔心被誤會，陳時中立刻解釋當時的「女友」就是現在的老婆，讓網友笑翻直呼「求生意志很強」。

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No.9 登山者

9月10日中秋節，陳時中一早赴陽明山與財信傳媒董事長謝金河爬山。陳時中受訪時表示，謝金河對台北生態議題很關注，兩人暢談「綠色台北」話題，但陳時中強調「大部分都是謝董在談，他體力比較好，我一面聽一面喘。」對此，PTT有網友認為，「老謝開示，穩了。」同時也有網友表示「陳時中又菸又酒，難怪體力差。」

在爬山過程中，謝金河也被媒體問到年底選戰會不會力挺陳時中，謝金河強調一切樂觀其成，由陳時中當市長，絕對會讓台北市更好。

跟謝金河一起爬山，陳時中的登山者角色雖然討論度並非最高，但好感度達0.88，是十大人設中好感度最高的。

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No.8 原住民裝扮

8月1日是原住民日，民進黨台北市長參選人陳時中臉書貼出身穿原住民服飾照片，回憶過去參與政務期間，積極推動《原住民族健康法》，期許未來能順利接手市政，讓原民文化永續傳承。

另外，8月18日陳時中替兩位民進黨台北市原住民議員參選人Sawmah 吳郁瑾和Mulas Ismahasan 陳慧君助陣，聯合造勢活動上，陳時中穿著原住民族背心表示，「現在換了服裝就像是原民參選人，其實我們都是一家親，都在這土地共同生活長大」。除了為黨內助陣，同時也是為了爭取原民選票，不過聲量不高，好感度也是吊車尾，僅0.26。

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No.7 農夫

9月7日陳時中臉書貼出前往貓空挖竹筍的遊記，「我在貓空親手挖的竹筍鮮脆爽口、高纖低熱量，搭配海鮮烹煮享用，既美味又有益健康。」不僅當起一日農夫親手挖筍，還力推在地好吃好玩和網友分享。對此，PTT有網友表示，「每天看阿中遊記，我才發現台北有這麼多好玩的地方以及好吃的東西！」甚至還有網友建議陳時中，若選上後可以任命焦糖陳嘉行為觀傳局局長，讓焦糖哥哥繼續帶領大家發現更不一樣的台北市。

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No.6 孫子大抱枕

陳時中9月4日在臉書分享一張自己被孫子當成大抱枕的照片，以實際生活上的角色出發，祖孫之間的可愛互動獲得相當大的迴響。陳時中以國、台語夾雜的方式，撰寫了一篇貼文，並透露照片是先前除夕夜難得全家團聚過年時的合影。溫馨的照片一發布，立刻吸引上萬網友朝聖，直呼「好幸福的阿公」、「畫面好有愛」。後來參訪月嫂訓練班時又談到孫子，他笑著說，「常幫孫子換尿布，還算熟練，只是洗澡還是不太行 。」

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No.5 美食家

民進黨台北市長參選人陳時中不只政策牛肉，勤走地方之餘，也樂於品嘗在地小吃，在鏡頭前完全沒有偶像包袱的陳時中，大快朵頤模樣也讓網友直呼「好真實」。9月5日陳時中到大稻埕慈聖宮參香後，一行人在廟口榕樹下大啖美食，當時陳時中吃得滿臉笑容，引起不少網友討論大稻埕的美味小吃。

競選團隊發現只要他吃東西PO上網，聲量和網友討論度就會增加，無關「吃得好看」，評價常常是「吃得好真實」。幕僚團隊發現這個「流量密碼」，接下來也打算趁著跑行程的空檔，推出阿中吃播影片，用最接地氣的方式搶攻選票。

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No.4 拳擊手

幕僚團隊創意十足，頻頻讓陳時中跨領域體驗不同事物。 9月16日陳時中前進格鬥場觀摩並學習防身術，目的是為推廣全年齡運動。在專業教練指導之下，陳時中還上場露了兩手，架式十足。但陳時中原本擬定要在格鬥場說明五面向政策，似乎體驗得太嗨，最後卻忘了說，但這些似乎都無損許多網友對陳時中的支持，反而對陳時中學習格鬥招式更有興趣。

不過，國民黨台北市議員參選人楊植斗嗆，與其讓陳時中一直玩，不如讓國民黨的蔣萬安來好好照顧台北市，楊植斗還表示，陳時中的表現，就當成一位年近70歲老先生的「人生瀟灑走一回」。

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No.3 慈父

從指揮官轉戰參選台北市長，除了競選主軸備受關注之外，競選主視覺更是令許多支持者相當期待，最後此重責大任則是交由陳時中的二兒子陳彥安負責設計。過去擔任指揮官期間，陳時中的兒子幾乎從未曝光，這回不僅請兒子幫忙操刀主視覺，更於父親節釋出父子倆一起拍攝的影片，透過親子間的對話，呈現出陳時中的慈父形象，而這也是陳時中的第一支YouTube影片。

陳彥安說，他覺得自己還滿幸運的，因為從小到大幾乎沒有被打過，也沒真的被罵過。而當外界點名陳彥安要對小編盜圖事件負責時，陳時中則回應，「臉書跟兒子的工作內容無關，不要這麼牽拖。」

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No.2 作家

擔任衛福部長時，陳時中出版集中檢疫所防疫紀錄專書《戰疫堡壘》，宣布參選之後，也將自己的故事寫成書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》，而且陳時中還在書裡自曝曾在學生時期申請過綠卡，立刻引發廣泛討論，但陳時中強調畢業後覺得應該根留台灣，因此就未再繼續申辦。

9月24日辦新書發表會當天，現場冠蓋雲集，包括前副總統陳建仁、衛福部長薛瑞元以及中央疫情指揮官王必勝等醫界友人都出席，陳時中的兒子也現身力挺，替他的選情拉抬不少聲勢。而化身作家的形象不僅網路聲量高，好感度表現也很不錯達0.53，是十大人設中第二名。

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No.1 挺同人士

民進黨台北市長參選人陳時中為了得到同志族群支持，8月25日夜訪同志酒吧，期間一名熱情男子從背後用力環抱、舔耳，相關影片及照片在社群平台瘋傳，引起不少討論。隨後陳時中臉書發文，文章標題「本日Chill降肉Fairy aka大安仙女宮」，直言「好酒就要一起分享，收到無數個熱情的大擁抱，抱得好緊好緊。」

後來陳時中與挺同人士網紅四叉貓拍攝公廁免治馬桶政策影片，第一時間確實引起高度討論，但因為其中一段偷窺橋段引起許多網友不滿，使得陳時中團隊趕緊刪除爭議畫面並致歉。但與四叉貓合拍政策宣傳影片，也讓外界注意到陳時中對同志朋友的互動與關注。從夜訪同志酒吧到與四叉貓合拍影片，頻頻創下高討論度，讓陳時中在挺同人士的議題與人設上聲量急速飆升。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年7月1日至2022年9月25日，共約3個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳時中人設』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統