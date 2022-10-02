「參選、偷窺圖、周玉蔻風波」陳時中負聲量屢飆高 學者：另一種仇恨值

image source：FB/陳時中

文/朱涵瑜

近期只要談到陳時中，話題似乎都圍繞著資深媒體人周玉蔻，隨著事情討論愈發熱烈，而且批評甚多，陳時中上過周玉蔻12次節目專訪也被一一翻出，民進黨擔心恐怕影響選情，而陳時中受訪時似乎也開始切割，表示與周玉蔻沒私交。神陳時中自七月初正式宣布參選之後，至今約兩個半月時間，新聞話題不斷，其中哪些事件重創陳時中的聲量？那件事情的負面聲量最高？

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，最近台北市選戰是非不斷，民進黨擔心受到影響，因此目前首要任務就是先守住台北市的基本盤，若再加上藍白不棄保，陳時中就有機會「低空飛過」獲得勝選。另外，施正鋒教授也指出，民進黨從2020年總統大選，到去年極為困難的四大公投都能勝選，因此對於今年選情應該還是信心滿滿，雖然這回意外爆出的周玉蔻事件，但仍認為只要能拖過去、挺過去，還是有機會獲得勝利。

「責任來我就扛」陳時中宣布參選近期負聲量最高峰！學者：另一種仇恨值

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/07/10～2022/09/27）統計調查，陳時中7月10日宣布參選後，隔天7月11日效應持續發燒，正面聲量2萬多筆，不過負面聲量更是直接翻倍，達到4萬8,332筆，網紅館長陳之漢當時還發聲嗆「大家不要忘了，他影響我們經濟」。

接著第二波負面聲量高峰落在9月13日的小編盜圖事件。陳時中到大稻埕品嚐在地美味，稍晚於臉書粉專張貼宵夜文，原本是希望透過推廣分享小吃，增加和網友的互動，對於選戰過程來說，品嚐美食行程、美食文分享屬於基本的公關操作模式，沒想到美食貼文的照片卻被抓包是盜圖，陳時中團隊小編緊急在留言區致歉，陳時中事後也解釋，「盜用是有惡意，但小編純屬不小心，所以應該是誤用而非盜用」。然而，陳時中的此番說法，似乎無法說服所有網友，不僅沒有讓盜圖議題立即止血，反而因為解釋為「誤用」，再度挨轟。

另一波負面聲量高峰則是「免治馬桶」政策。9月3日政策推出之後，立即引起高度討論，當日負面聲量衝到3萬7,872筆，接著後續衍生出政策宣傳影片出現偷窺畫面，使得陳時中在9月4日的負面聲量持續增加，共有3萬8,622筆。

至於近期的周玉蔻事件，同樣也燒到陳時中。面對周玉蔻的大力相挺，過去還接受過周玉蔻12次節目專訪，被認為兩人交情不錯。但隨著爭議越來越多，陳時中9月25時表態「沒有私交」，當日負面聲量竄升至2萬7,512筆，而陳時中的這番話，更被外界解讀為在與周玉蔻切割。

針對陳時中的好幾波負面聲量高峰事件，文化大學新聞學系教授莊伯仲表示，一位政治人物宣布參選，難免會有民眾因為不喜歡他而批評他，但陳時中宣布參選時，不僅負面聲量討論數高，甚至是近期負面聲量的第一名，莊伯仲分析，這種負面網路聲量很可能是網友對陳時中另一種「仇恨值」的展現。而莊伯仲更指出，周玉蔻近期向電視台暫時「息影」，雖然無法立即止血，但至少可以讓風暴暫時不再擴大。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

陳時中網路熱門關鍵字！「周玉蔻」名字關聯度最高



進一步《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/09/26～2022/09/28）觀察分析陳時中的網路熱門關鍵字，關聯度的最高的就是資深媒體人「周玉蔻」，而且占據不小的版面；近期新聞事件和相關主角，包括張淑娟、蔣萬安也是討論熱點；另外，周玉蔻相關議題吵得沸沸揚揚，陳時中對外回應時表示與周玉蔻沒有私交，因此像是「道歉、切割」等字詞也都擠進熱門關鍵字榜單。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月10日至2022年09月28日。