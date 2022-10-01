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蔣萬安發布政策時「滑手機」遭疑不懂內容 陳時中緩頰
國民黨台北市長參選人蔣萬安昨公布教育政策，進入媒體提問環節，被發現在一旁滑手機、問題交由旁人回應。民進黨台北市長參選人陳時中今對此表示，很難從記者會表現就去評論瞭不瞭解政策，不過自己會傾向直接回答問題，每個人風格不同。
蔣萬安昨天舉辦記者會公布教育政見，像是5歲逐步納入義務教育、提高學費補助等，是後媒體提問時，不僅低頭滑手機，回答問題也交由一旁的專家學者代答，自己卻不回應，外界就認為蔣萬安不瞭解自己提出的政策內容。
陳時中今天早上參加2022年全國登山日前受訪時，則是替蔣萬安緩頰，他認為很難從記者會的表現，就去評論他對於市政不瞭解，總之這就是他的風格。
不過陳時中表示，有些問題他還是覺得參選人能直接回答政策，對於民眾來說才有負責的決心，「我是會比較傾向這樣做，不過每個人的風格不同」。
另外，中國國民黨昨聲稱，指揮中心不裁撤會變成陳時中的第二個競選辦公室。「指揮中心變成我第二個...？」陳時中聽聞後先是笑了一下，便說指揮中心有指揮中心的權責所在，該如何做，衛福部有自己的定見，會根據疫情或後疫情時代需要怎樣的組織架構，才能替人民做最好的服務，自然就會決定指揮中心的定位，現在自己已經離開了，尊重他們的決定。
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