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藍營怒告雙鄭「頒電視」也涉賄

聯合報／ 記者鄭國樑陳俊智翁唯真彭宣雅／連線報導
國民黨桃園市議員昨到桃園地檢署按鈴申告，指民進黨市長參選人鄭運鵬（左）與市長鄭文燦代頒獎品和摸彩，也涉賄選。圖／詹江村提供
國民黨桃園市議員昨到桃園地檢署按鈴申告，指民進黨市長參選人鄭運鵬（左）與市長鄭文燦代頒獎品和摸彩，也涉賄選。圖／詹江村提供

國民黨桃園市長參選人張善政本月廿五日參加民間社團重陽節活動時發紅包，遭疑違反選舉罷免法，桃園地檢署將分案調查，張善政澄清，僅受邀也未提供獎金。國民黨桃園市議員昨到地檢署按鈴申告，指民進黨參選人鄭運鵬和市長鄭文燦日前參加中秋晚會，也代頒價值七千元電視，還拜票，呼籲檢調一視同仁偵辦。

桃園市議員舒翠玲說，活動主辦單位桃園市美麗人生發展協會由她創辦，已連九年舉辦活動，往年鄭文燦也有出席，但今年未現身，無論是里長頒發的五百元獎金或張善政頒發的腳踏車，都是由協會或其他友善單位捐贈，相關爆料及指控張善政賄選都是抹黑、子虛烏有。

「蔡英文，你要來抓我，現在就來抓我。」張善政昨回嗆，民進黨從他參選以後，用了多少卑鄙手段抹黑、媒體打壓，非常非常不齒，真的讓桃園、台灣所有民眾失望透頂。他絕對會奮戰下去，決不退縮。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，鄭運鵬先前造勢，也傳出動員一輛八千元遊覽車，藍、綠雙方陣營都指控對方有賄選情事，選舉還是要勤政清廉，希望檢調不要「見綠就轉彎」。

張善政任職宏碁時主持的農委會委託研究計畫，遭疑涉侵權，農委會限期九月卅日書面說明。農委會昨說，沒收到宏碁和張善政書面說明，僅「張善政競選辦公室」來文，宏碁要求延長期限至十月廿日已允准。張說已填好申請表，要求農委會公開資料。

至於農委會主委陳吉仲在學者時的農委會研究計畫，也遭藍營指證侵權抄襲。農委會副主委陳駿季說，比對重複不代表一定是抄襲，而是要遵守來源出處的註明，陳吉仲已說明，「目前沒有（主動調查），要有具體事證才處理」。

對於陳吉仲也被質疑研究報告抄襲，張善政昨接受媒體人趙少康專訪時說，民進黨使用陳吉仲，他人品可能很有問題。張善政說，陳吉仲擔任教授時，二○○三年、二○○五年拿農委會案子，但是二○○五年抄二○○三年竟超過百分之七十五，這叫一魚兩吃。張善政說，他當年並沒拿錢，但陳吉仲有拿津貼，若不講清楚，會對人格造成損傷。

2022大選 桃園市長 張善政 陳吉仲 抄襲 鄭運鵬 鄭文燦 賄選 趙少康 賴香伶

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張善政紅包爭議 舒翠玲：綠不抹黑就不會選舉

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