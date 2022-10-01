大巨蛋攻防 黃珊珊批蔣陳什麼都不做

大巨蛋攻防又成北市長選戰攻防焦點，無黨籍參選人黃珊珊昨天批國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中現在就能幫忙，卻什麼事都不做。蔣萬安指出，上任後將積極溝通，讓市民及早在大巨蛋享受觀賞比賽樂趣。陳時中陣營則回擊，北市府火燒屁股才願意中央審議，要譴責、道歉的是北市長柯文哲和黃珊珊。

蔣萬安日前喊出若選上市長，希望在1年內讓大巨蛋完工，黃珊珊昨說，蔣萬安還沒辭立委，現在就可以質詢內政部，問為什麼要審這麼久，他也可以調閱資料，知道所有過程，為什麼要等到當選才做？

黃珊珊也指出，陳時中是執政黨的一員，執政黨就是內政部的主管機關，要幫台北市可以現在就可做，大巨蛋攸關全部市民的利益，開始營運後可以收到權利金，要幫現在就可幫忙，兩個人現在卻只會批評。

蔣萬安表示，對大巨蛋的原則「中央速審、業者速改、市府定期公布進度」，希望1年內讓大巨蛋盡速完工；現在內政部審查已延宕多時，上任後一定積極溝通、落實原則，讓市民及早在大巨蛋享受看比賽樂趣。

陳時中競辦政策總召集人管碧玲表示，市府無謂的拖延總共超過1年，光消防署的防災計畫審議，就拖了8個月，黃珊珊對市政完全生疏，不知道中央苦等台北市政府多久，千呼萬喚，直到北市府最近火燒屁股才願意配合。

蔣萬安昨也提出教育政見，指出逐步實施5歲幼兒納入義務教育，補助私幼學費，2至4歲每學期補助1萬3660元，提升每年5萬元，還指新北在教育預算上已超過台北。

市府教育局昨天澄清，112年的預算比111年度成長5.85%。

管碧玲則批，蔣萬安政見不如陳時中，例如補助私幼學費到5萬元，未提出財政規畫；陳時中則將資源用來降低師生比，藉由降低每班教師教學負擔，以增進幼兒園教學品質。

黃珊珊陣營則指出，樂見黃珊珊提出的教育政策大方向，蔣萬安陣營過了兩天後終於跟風，「感謝蔣萬安認同台北市的教育白皮書，北市優質政策，歡迎對手抄襲」。