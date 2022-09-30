林佳龍提高快速道路路網政策 新北交通局：93%與市府相似

民進黨新北市長參選人林佳龍今天提出交通建設競選政策，其中有15項是針對新北高快速公路建設路網。新北市交通局長鐘鳴時指出，這些內容有14項是新北市府已經在規劃、興建中，或是配合中央相關計畫，相似度達93%以上。

鍾鳴時表示，林佳龍先生推的政見，不是新北市早已在做，就只是換個名詞，要不就是不做功課、不切實際的亂開支票。國道3號增設北土城交流道工程計畫，交通部已於110年10月1日正名為「金城交流道」，林佳龍應該把心思放在新北，真正了解新北，否則就會一直鬧笑話、搞烏龍。

鐘鳴時指出，由於高快速道路系統為中央高速公路局與公路總局管轄，市府積極依中央訂定申請增設與改善交流道作業要點辦理可行性研究計畫，爭取核定。也籲請中央積極推動辦理各項已核定或施工中的計畫，包括國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程、國道1號林口交流道改善工程分別歷經6次與8次流標。

另外，針對已提送中央審議的建設計畫，如：國道3號南港交流道增設南下出口匝道銜接南港聯絡道及台65線新莊二交流道(增設南出匝道)等2項計畫，希望中央加速審議、早日核定，千萬不要像淡水河北側平面道路建設計畫延宕核定，不僅讓新北市民苦苦等待，更讓工程經費不斷上升。

鍾鳴時強調，新北市府也積極推動大眾運輸政策，從2020年起每年投入4.16億元，與台北市府共同推動1280公共運輸定期票，有助於台北都會區大眾運輸穩定發展，新北市歡迎中央挹注補貼經費，共同推動擴大雙北公共運輸定期票使用範圍或以加價購方式納入台鐵及機場捷運等其他運具，健全大眾運輸發展。