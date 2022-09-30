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競選縣長推出募款小物 蔡培慧：努力讓南投更好

中央社／ 南投縣30日電
民進黨南投縣長參選人蔡培慧（中）30日與設計師團隊公開募款小物，團隊表示，蔡培慧長期關注農業發展，因此在設計圖案融入南投各地區農產品。中央社
民進黨南投縣長參選人蔡培慧（中）30日與設計師團隊公開募款小物，團隊表示，蔡培慧長期關注農業發展，因此在設計圖案融入南投各地區農產品。中央社

民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天公開募款小物，蔡培慧表示，會將農業循環經濟、農產品整合行銷、經濟發展、就業機會等議題放在心上，她將和大家一起努力，南投「慧」更好。

籌募競選經費，民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天與設計師團隊公開募款小物，包含甘蔗渣環保杯、手提袋、上衣、貼紙，蔡培慧說，捐款新台幣1000元可得甘蔗渣環保杯、2022元則是上衣與環保杯、2630元送手提袋及環保杯、捐款4800元可獲環保杯、手提袋、上衣。

上衣是由「南投設計師週」推出，背面印有南投要進步、選錯人比貪污還嚴重、進步太緩慢等標語，團隊表示，透過線上表單收集數百名南投人對故鄉看法，並挑出重複性最高的元素，進行衣服設計規劃；蔡培慧指出，衣服上的一字一句，都是她未來要解決的問題。

甘蔗渣環保杯由「100%植」鉅田潔淨技術公司研發，設計思維減少環境衝擊，生產無塑料、可生物分解的環保杯，能在土壤被自然分解成水、二氧化碳，團隊表示，他們幾名年輕人2018年發明甘蔗渣吸管，當時全世界沒人知道，感謝時任立委的蔡培慧協助曝光「點亮」，後來產品行銷世界，而這款環保杯則與統一超商合作，賣出100萬個、減少1000萬個塑膠杯或紙杯使用。

「蘿蔔的願望」萬用手提袋由十墨團隊設計，以蔡培慧的姓氏聯想菜頭、好彩頭，並呈現蔡培慧10大政見，團隊表示，蔡培慧長期關注農業發展，因此在設計圖案融入南投各地區農產品，如鳳梨、梅子、咖啡豆，並聯想為各種建設，構成一幅安居樂業的插畫。

2022大選 南投縣選舉 蔡培慧

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