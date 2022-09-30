選舉人設大PK！哪種身分最加分？蔣萬安慈父、熱舞者 黃珊珊電競玩家打LoL

image source：FB/蔣萬安、黃珊珊

台北市長選戰呈現三腳督，三位主要參選人除了積極勤跑行程，同時也會配合不同場合的活動，以不同的人設、形象現身，希望想在選民心中留下深刻印象。根據中廣．蓋洛普徵信民調顯示，無黨籍台北市長參選人黃珊珊是三人之中，年輕族群支持度最高的參選人，對此，政大新聞系教授馮建三分析，大家可能對黃珊珊有特別的期待，因為她有機會成為台北市第一位女市長，而且現在年輕人也不一樣，不會支持特定政黨。國民黨台北市長參選人蔣萬安，除了政策議題、選舉行程之外，也會在臉書秀出與兒子的合照，對此，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，蔣萬安二寶爸的形象鮮明，人設上在慈父著墨比較多。蔣萬安以及黃珊珊曾經有過哪些人設？哪些人設討論聲量最高呢？

邊跑攤拜票邊享美食狂發照！蔣萬安變身「美食家」人設聲量飆冠

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/07/01～2022/09/25）統計調查，蔣萬安近三個月勤跑行程之外，也會在行程中品嚐許多在地美食小吃，不僅會同步推薦給廣大網友，還會開直播扮演起美食家的角色，因此蔣萬安近期人設網路聲量討論第1名就是「美食家」。日前蔣萬安到北投，和大家分享在地飄香三十餘年的「二四傳統小吃」接著還去南機場夜市開直播，請大家推薦美食，和網友們零時差互動。另外，蔣萬安到大稻埕慈聖宮品嚐廟口美食，結果照片被批評看起來「眼神死」，照片還被拿來跟陳時中對比，引發網友議論。雖然偶有意外插曲花絮，但蔣萬安透過美食分享，和選民、網友們建立起共同話題，產生更多共鳴。

網路聲量第2名為「作家」。蔣萬安舉行「台北・萬安」新書發表會，他提到完成此書要感謝太太時，還一度哽咽。另外，蔣萬安在書中寫到直到高中才知道自己「蔣家」身世，但姓氏並沒有帶給他幫助，能當選上立委是民眾一張一張選票換來的。而談到蔣家身分時，蔣萬安說等到他自己當爸爸之後，才明白父親的感受，「我父親曾說要是他年紀再大的話，這樣的責任落到我這一輩，也許就更難達成」。此外，書中也大談許多失敗經驗與人生挫折，引起網友討論。

貼文狂秀兒子合照！ 蔣萬安二寶爸慈父形象深植人心

網路聲量第3名為「慈父」。8月8日父親節前後，身為二寶爸的蔣萬安，在節目分享育兒經驗以及拜訪空軍退役長官，他說：「向軍職爸爸致敬，他們不只是國家的棟樑，更是家庭的靠山。」此外，父親節當天蔣萬安還在臉書上貼出對大兒子蔣得立「獻吻」的照片，兒子被親得一臉無奈、皺起眉頭，父子互動相當有趣，讓網友笑稱根本是「爸王硬上弓」。

網路聲量第4名為「農夫」。蔣萬安出席「2022北投割稻趣」活動，體驗割稻、打穀；此外，蔣萬安也到松菸旁割稻，不過卻引發花絮風波，因為蔣萬安出席活動後幾天，對手黃珊珊也到現場參加割稻活動，被質疑是來「割稻尾」，對此黃珊珊則回應，她早在三月就已經來種稻，暗酸是蔣萬安才是「割稻尾」。

熱舞、晨運樣樣來！蔣萬安用「肢體語言」與民眾拉近距離

網路聲量第5名為「舞者」。日前蔣萬安與600位跨世代的市民向藝人比莉致敬，相約一起在西門町快閃熱舞《什麼都不必說》，他說：「我心中的台北，就像是今晚的熱舞，活力歡暢、世代共融！」除了熱舞之外，蔣萬安也勤跑公園與民眾一起跳舞、晨運，雖然有時候動作不太流利，但無形間倒也拉近與民眾之間的距離。即使民進黨立委高嘉瑜批評，從國民黨5月25日正式提名蔣萬安後，不見誰出任蔣萬安競辦總幹事，只看到蔣萬安「公園跳舞、送花給婆婆媽媽、菜市場拜票」，但高嘉瑜的這番話，無形中也帶動蔣萬安在跳舞、舞者相關議題的討論度。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

黃珊珊「美食家、作家」人設 聲量位居第1、2名

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/07/01～2022/09/25）統計調查，黃珊珊近三個月所有拜票跑行程的人設形象，網路聲量討論度第1名為「作家」。7月24日黃珊珊舉辦新書發表會，現場溫馨又感性，黃珊珊93歲的媽媽、國中老師和家人都來到現場。而無法到現場加油打氣的黃珊珊二哥，則是寫了一封信給她，並送上黃珊珊最愛的「暴暴龍」，信中也提到家裡的點點滴滴，過程中黃珊珊數度哽咽，粉絲紛紛送上字畫和花，讓黃珊珊相當感動。

網路聲量第2名為「美食家」。日前黃珊珊發萬華宵夜文，推薦民眾品嚐甜不辣、楊桃冰、滷味、割包、米粉炒，並表示「我的節食計畫每次都是在萬華破功」，此舉吸引不少網友互動討論。另外，黃珊珊出席「2022台北市牛肉麵國際大賞」活動，現場大啖牛肉麵，同樣引起網友關注。

為照顧兒子放棄完成論文！黃珊珊慈母人設聲量第3名

網路聲量第3名為「慈母」。民進黨前桃園市長參選人林智堅的論文陷入疑雲之際，黃珊珊則自曝她在交通大學科技法律研究所的論文沒有寫完，因為當時兒子才剛上小學，為了將心思放在教育兒子上，因而放棄論文，黃珊珊說：「只要不是自己的東西，不但自己會心虛，也總有一天會被披露。」

網路聲量第4名為「農夫」。7月黃珊珊至號稱全台北地價最貴的水稻田，信義區新仁里松菸食農教育園區揮汗割稻，而恰巧蔣萬安日前也到此割稻體驗，黃珊珊受訪時暗酸，此期水稻是自己與當地里長、議員戴錫欽於3月種下，是大家的心血，因此她是來收成，不是割稻尾。

甩副市長、議員嚴肅形象！黃珊珊化身電競玩家打LoL初體驗



網路聲量第5名為「電競選手」。8月黃珊珊第一次體驗英雄聯盟，她認為自己打遊戲也20幾年了，平時看到兒子在打，心想應該不會太難，但黃珊珊說：「想不到一開始混戰，要找自己的角色就有點吃力，還要感謝貼心的教練團，送頭給我殺。」有別於以往台北市副市長、市議員、律師的嚴肅形象，黃珊珊的打LoL初體驗，的確引起不少年輕網友討論。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年7月1日至2022年9月25日。