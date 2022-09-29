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台北市民調透玄機 沈富雄見「1數字」斷言：陳時中即將出局

聯合新聞網／ 綜合報導
中廣蓋洛普最新民調顯示，無黨籍參選人黃珊珊超越民進黨參選人位居第二。對此，前民進黨立委沈富雄預言，陳時中即將出局。 圖擷自郝龍斌臉書
中廣蓋洛普最新民調顯示，無黨籍參選人黃珊珊超越民進黨參選人位居第二。對此，前民進黨立委沈富雄預言，陳時中即將出局。 圖擷自郝龍斌臉書

中廣蓋洛普徵信26日公布台北市長選舉9月份最新民調，國民黨參選人蔣萬安以27.76％支持度暫居第一，無黨籍參選人黃珊珊為20.9％，位居第二，超越民進黨參選人陳時中的19.72％。對此，前民進黨立委沈富雄預言，一但黃珊珊民調高於17%，陳時中相當於正式出局。

沈富雄27日在政論節目「少康戰情室」中分析，根據最新民調，現在台北市長的第二名和第三名幾乎相等，且不表態的民眾多達40%，這對蔣萬安是空前最好的境界。

沈富雄接著說，從前台北市長郝龍斌以來，所有藍綠權威的分析師都說，黃珊珊只要過20%，蔣萬安就完了，但他獨排眾議，認為黃珊珊只要高於17%，陳時中就出局了。

資深媒體人黃暐瀚則表示，在蓋洛普民調中，台北市對政黨認同度不表態的比率將近57%，他認為台北市選民本來就沒有固定傾向，不然2014年的國民黨參選人連勝文，以及2018年的國民黨參選人丁守中就不會只開出40%而已。

黃暐瀚更指出，該份民調是在9月19日之前進行，9月26日才發生前中國小姐張淑娟到台北地檢署控告周玉蔻一事。若陳時中跟周玉蔻繼續連結，就算最後能拿到民進黨基本盤的35%，恐怕也已是天花板，再也上不去。以此情形來看，如果再不改善，陳時中終究要輸掉選戰。

2022大選 台北市長 陳時中 沈富雄 民調

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