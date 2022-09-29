年底選舉恐大翻車！媒體人預言綠營「這3都」慘敗：他將大贏40萬票

年底九合一選舉距今倒數儘剩58天，各方派系為了搶票無所不用其極地互相攻擊、抹黑和廝殺，選戰戰況空前激烈。媒體人韋安認為，台北市、新北市和新竹市的選戰，已經在民眾心目中形成「正邪對抗」氛圍，理由是侯友宜有「好好做事」的人設；而攻擊蔣萬安和高虹安兩人的主力，如今也陷入道德和信用危機，因此預估這兩人勝選已成必然，而侯友宜將大贏對手40萬票。

韋安昨（28日）天在臉書發文指出，台北、新北和竹市的選戰，已在民眾心中形成「正邪對抗」氛圍。其中，國民黨籍新北市長參選人侯友宜力拚連任，在位四年已建立出「好好做事」的人設，而且有十足亮眼的政績支撐著。另外，原先攻擊國民黨籍台北市長參選人蔣萬安、民眾黨籍新竹市長參選人高虹安的兩大主力，現在都分別陷入道德和信用危機。

韋安認為，到目前為止，台北市、新北市和新竹市這3地的負面選戰已經完全無效，倘若候選人陣營再繼續炒作相關負面議題，只會強化「邪惡」與「正派」之戰的張力而已。

因此，韋安綜觀目前選舉情勢後評估表示，侯友宜在年底選舉不僅能成功奪下新北市長寶座，而且得票數會超過上屆（2018年）與對手蘇貞昌的29萬差距，上看40萬票。至於蔣萬安、高虹安的勝選幾率，在韋安眼裡看來，「已經不需有什麼疑慮了」。