盧秀燕明輔選柯志恩 蔡其昌批：市民鮮少看見盧市長

台中市長盧秀燕明將南下高雄，為國民黨高雄市長參選人柯志恩站台輔選；日前也到苗栗輔選的台中市長參選人蔡其昌表示，他不會特別規劃外縣市輔選行程，外地輔選也並非不對的事，但市民鮮少看到盧市長，盧想就這樣贏得選戰，太輕忽也看不起台中市民。

蔡其昌提到，在外遇到選民時也常對他說，「對手跑去哪？都不曾來拜票」，他外地的邀約不斷，若有時間會考慮，但不會特別規畫外縣市輔選行程，台中的行程已跑不完，每天都處於沙啞的狀態，他會努力達成，用雙腳走遍台中每個角落的承諾。

截至中午12時30分，盧秀燕陣營尚未回應。