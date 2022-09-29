快訊

2.4萬房防疫旅館10月13日全退場 每房將一次性補助5千元

誤寫袁惟仁走了 陳文茜親自道歉：半夜吃了安眠藥記錯

異鄉遇烏克蘭難民女孩 結帳時她幫買單：一碗麵的心意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盧秀燕明輔選柯志恩 蔡其昌批：市民鮮少看見盧市長

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長參選人蔡其昌表示，外地輔選也並非不對的事，但市民鮮少看到盧市長，盧想就這樣贏得選戰，太輕忽也看不起台中市民。記者劉柏均／攝影
台中市長參選人蔡其昌表示，外地輔選也並非不對的事，但市民鮮少看到盧市長，盧想就這樣贏得選戰，太輕忽也看不起台中市民。記者劉柏均／攝影

台中市長盧秀燕明將南下高雄，為國民黨高雄市長參選人柯志恩站台輔選；日前也到苗栗輔選的台中市長參選人蔡其昌表示，他不會特別規劃外縣市輔選行程，外地輔選也並非不對的事，但市民鮮少看到盧市長，盧想就這樣贏得選戰，太輕忽也看不起台中市民。

蔡其昌提到，在外遇到選民時也常對他說，「對手跑去哪？都不曾來拜票」，他外地的邀約不斷，若有時間會考慮，但不會特別規畫外縣市輔選行程，台中的行程已跑不完，每天都處於沙啞的狀態，他會努力達成，用雙腳走遍台中每個角落的承諾。

截至中午12時30分，盧秀燕陣營尚未回應。

2022大選 高雄市長 柯志恩 台中市長 蔡其昌 盧秀燕

延伸閱讀

綠議員欲刪台中購物節預算 蔡其昌：促進消費方式不對

蔡其昌化身「奶爸」提人行道政見 批盧秀燕僅鋪24公里

蔡其昌批台中頻傳虐童案很諷刺 中市府：勿亂抹惡名

台灣低碳產業永續聯盟成立 蔡其昌政見：打造永續城市

相關新聞

警大聲明烏龍戰升級版？游淑慧酸：莫非要蔡英文核准

新北市長侯友宜遭對手民進黨新北市長參選人林佳龍質疑「學士跳博士」資格，卻衍生誰發的警大聲明爭議。國民黨台北市議員游淑慧批...

博士論文爭議延燒 林佳龍批侯友宜陣營自說自話、禁不起考驗

新北市長侯友宜警大博士學歷爭議持續延燒，民進黨新北市長參選人林佳龍今天受訪表示，從此次事件發現，侯陣營永遠都是自說自話，...

選戰倒數看民調／激戰縣市有三共同特色 六都以外這縣最挺年輕人！

年底九合一選戰將近，各陣營候選人開始在政見進行各種交鋒，並受到選民各種層面的檢驗。聯合新聞網》特設「民調聲量」專區，一探七縣市選民支持度變化，其中台中、台南、高雄選情相對穩定；台北、新北、桃園、新竹則成為混戰區。「資訊圖表」則整理歷年選戰數據，從數字來看歷年趨勢如何影響今年選舉！

苗栗在乎的醫療大環境提升 4選將紛提政見

苗栗縣長選戰鄉親在乎的醫療議題，國民黨謝福弘推出分區醫療、同時提升，民進黨徐定禎主張衛生福利部苗栗醫院升級，時代力量宋國...

「沒有水單就是洗錢」民進黨控謝國樑刻意掩蓋境外公司

國民黨基隆市長參選人謝國樑被綠營指控涉入德信掏空案。民進黨發言人李坤城今天表示，謝國樑日前自爆涉入洗錢案的除了金星國際還...

謝龍介為民眾黨站台 綠營：國民黨議員被逼另尋強母雞

國民黨台南市中西、北區市議員許至椿日前掛出與新北市長侯友宜同框的看板，引發熱議，綠營指是因國民黨台南市長參選人謝龍介「母...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。