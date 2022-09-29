警大聲明烏龍戰升級版？游淑慧酸：莫非要蔡英文核准

新北市長侯友宜遭對手民進黨新北市長參選人林佳龍質疑「學士跳博士」資格，卻衍生誰發的警大聲明爭議。國民黨台北市議員游淑慧批評，這是烏龍戰的升級版。游說，林佳龍從台中到台北，從台北到新北， 烏龍始終是烏龍，他無心了解新北市政，只能用最廉價省事的選舉方式……潑髒水。

游淑慧說，就算這一個聲明是警大承辦人自己發出的，但內容有錯嗎？這才是重點吧！重點在於「這個內容是不是事實， 誰管你有沒有經過那個長官核准！莫非那個長官是要蔡英文核准？」

游淑慧表示，林佳龍先是質疑侯友宜警大的學歷問題， 民進黨羞辱完台大之後，現在又要質疑警大？侯市長是民國88年報考警大博士班，當時他只是〔刑事警察局副局長〕，這樣的職務有什麼能耐能隻手遮天，違規就讀警大博士班？林佳龍把警大看得太不堪和廉價。現在更可笑，變成討論警大到底有沒有正式發聲明？

游淑慧提到，警大校長也蠻妙的，配合的不錯，居然可以說，侯辦出示的「聲明」是警大媒體聯繫人疏失，自己發給媒體的，校方從未發過正式聲明，「哇，直接推基層出來背鍋耶」。

游說，誰管你們警大內部的作業流程？「我們也能質疑，現在是校長受到壓力，只好改口，並且把承辦人當替死鬼 ？」

她也表示，以她10幾年老公務員經驗，一個媒體聯繫承辦人怎麼可能會了解23年前的往事？媒體聯繫人一定在內部查過，向學務單位確認過，才寫得出這篇聲明，而且聲明應該還讓長官或主管業務者確認過文字。但現在居然衰到要背黑鍋，到底為了選舉， 還要拖累多少人？