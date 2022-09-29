沒有建照及使照是大違章 鄭寶清：天幕就是天價的遮雨棚

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今開記者會，指桃園市政府目前已建造的40多座天幕工程，據說大概已花有10億元經費，竟然每坪造價14萬元，都比建豪宅還要貴，天幕等於就是天價的遮雨棚，貴到如此令人難以置信，難怪桃園市長鄭文燦會被外界認為是大灑幣的散財童子，甚至還可能涉嫌工程貪瀆弊端。

鄭寶清指出，桃園市政府認為天幕是臨時建物，不需申請建造及使用執照，公園養護單位也都會投保公共意外責任保險，而鄭文燦也曾說臨時建物的天幕，隨時可拆。

事實上，天幕的建造成本及總經費這麼高，又無建造及使用執照，本身就是「違章建築」，是鄭文燦「知法、玩法、弄法」的天價遮雨棚，又要拆老百姓的違建，自己還要搞違建天幕，甚至還到處炫耀引以為傲。

殊不知，鄭文燦說這是「臨時建築」隨時可拆，是把人民辛苦賺的納稅血汗錢當作垃圾嗎？為什麼不依法申請建造、使用執照，幫市民的安全把關呢？搞到現在四不像，又是違章建築，又是隨時可拆，把市民的生命安全置於何地？

鄭寶清質疑，萬一發生坍塌意外事故造成市民傷亡危險時，誰又來負責呢？這難道是公共意外責任保險的問題嗎？重要的是生命及健康是無價的，為什麼要搞成沒有建造及使用執政的天幕違章建築呢？請鄭文燦給桃園市民一個合理的交代。