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周玉蔻拖累選情？陳時中：不去牽拖 會自己負責、努力

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中今天早上前往大安區東門市場掃街拜票。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中今天早上前往大安區東門市場掃街拜票。記者鍾維軒／攝影

媒體人周玉蔻言論頻引爭議，外傳地下賭盤原看好民進黨台北市長參選人陳時中能讓2.5萬票給對手蔣萬安，如今成了2人PK，周玉蔻事件恐影響綠營選情。陳時中今表示，不會去牽拖誰拖累選情，自己要負責，若有這現象就更努力，用政策博取人民信任。

陳時中今天早上前往大安區東門市場掃街拜票，他受訪時表示，選舉的情況參選人自己要負責，「我不會牽拖誰拖累了選情，自己要負責，自己要努力」，既然有這樣現象，那就持續更努力，用政策博取人民信任。

近日各種風波，陳時中昨晚也在社群平台表達心聲，轉貼樹、按讚數仍持續增加，讓不少民眾認同。陳時中說，發文目的是要讓選民瞭解團隊面對選舉的態度，仍維持陽光正向，希望能回歸市政正軌，很多民眾給予鼓勵、認同，選舉還是要走向政策互相競爭才對。

陳時中表示，自己本身不太會去評論其他人的選舉，每個人都有自己的策略，只是要提醒各個參選人，最後市民是需要政策、有執行力的市府，應該朝這方向努力。

2022大選 台北市長 陳時中 周玉蔻

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