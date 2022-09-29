周玉蔻拖累選情？陳時中：不去牽拖 會自己負責、努力

媒體人周玉蔻言論頻引爭議，外傳地下賭盤原看好民進黨台北市長參選人陳時中能讓2.5萬票給對手蔣萬安，如今成了2人PK，周玉蔻事件恐影響綠營選情。陳時中今表示，不會去牽拖誰拖累選情，自己要負責，若有這現象就更努力，用政策博取人民信任。

陳時中今天早上前往大安區東門市場掃街拜票，他受訪時表示，選舉的情況參選人自己要負責，「我不會牽拖誰拖累了選情，自己要負責，自己要努力」，既然有這樣現象，那就持續更努力，用政策博取人民信任。

近日各種風波，陳時中昨晚也在社群平台表達心聲，轉貼樹、按讚數仍持續增加，讓不少民眾認同。陳時中說，發文目的是要讓選民瞭解團隊面對選舉的態度，仍維持陽光正向，希望能回歸市政正軌，很多民眾給予鼓勵、認同，選舉還是要走向政策互相競爭才對。

陳時中表示，自己本身不太會去評論其他人的選舉，每個人都有自己的策略，只是要提醒各個參選人，最後市民是需要政策、有執行力的市府，應該朝這方向努力。