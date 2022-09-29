選戰倒數看民調／激戰縣市有三共同特色 六都以外這縣最挺年輕人！

年底九合一選戰將近，各陣營候選人開始在政見進行各種交鋒，並受到選民各種層面的檢驗。《聯合新聞網》特設「民調聲量」專區，一探七縣市選民支持度變化，其中台中、台南、高雄選情相對穩定；台北、新北、桃園、新竹則成為混戰區。「資訊圖表」則整理歷年選戰數據，從數字來看歷年趨勢如何影響今年選舉！

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台北、桃園、新竹成激戰選區

台北市、桃園市、新竹市屬於這次選戰的激戰區，他們也恰好有三共同特色：無現任執政者參選、藍綠白三黨皆有提名候選人、且有無黨籍候選人加入競爭，各因素互相影響，使得局面更加難以預測。

台北市以蔣萬安、陳時中、黃珊珊呼聲最高，在大部分民調中，蔣萬安皆以5~10個百分比位居第一；陳時中和黃珊珊則在不同民調中互有領先，而在最近綠營接連爆出爭議事件的情況下，後續民調如何變化仍有待觀察。

桃園市在歷經林智堅因論文案退選以後，由張善政和鄭運鵬領先的局勢逐漸清晰，民眾黨的賴香伶和無黨籍的鄭寶清則各以10%左右的支持度緊追在後。在大部分民調中，張善政略以5~10個百分比領先鄭運鵬。

新竹市三組候選人林耕仁、沈慧虹、高虹安民調十分接近，屬於熱戰狀態。三人支持度差別皆不超過5%，可說是以數字來看最「個個有機會」的選區。其中林耕仁領先的民調為最多，但高虹安在較新的民調中，有逐漸上升趨勢。

新北、台中、台南、高雄選情平穩

相較之下六都中的新北市、台中市、台南市、高雄市選情相對穩定，皆是由現任執政者領先，且皆有20~30個百分比的領先。領先者恰好分布為「兩藍兩綠」，新北市為侯友宜；台中市為盧秀燕；台南市為黃偉哲；高雄市為陳其邁。

最給年輕人機會的縣市？ 彰化縣不輸六都

圖表顯示彰化縣年輕議員當選人排名各縣市第二。圖／聯合新聞網。

近年許多年輕人投入選戰，而年輕參政者的數量，也是政治環境是否有健康的新陳代謝的指標之一。從中選會資料來看，從2005年開始，20~49歲的年輕候選人當選人數有下降趨勢，直到2014年為最低，2018因社會氛圍才稍微回升。

而以各縣市來看，由於六都人口原本就較多，因此年輕候選人當選的人數也同樣位居前列。值得注意的是，非六都的彰化縣卻在圖表中位居第二，每次議員選舉都有超過一半的當選人是屬於青年到壯年的年齡層，可說是全台灣最願意給年輕人機會的縣市了。

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