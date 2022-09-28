謝國樑推青年事務委員會 黃希賢提午餐祕書專聘

國民黨基隆市長參選人謝國樑今天說，擔任市長後會設立「青年事務委員會」解決青年問題。無黨籍基隆市長參選人黃希賢提出，學校營養午餐秘書應專案約聘，讓老師回歸教學。

謝國樑今天透過新聞稿指出，擔任市長後，會在相關政務任命、市政顧問及約聘新進等市府人員，大量優先選用青年並提升年輕人占比，另規劃成立「青年事務委員會」，並親自擔任召集人，讓市府各處室的青年權益及相關活動，能藉由青年事務專責單位跨處室統合，協助青年發展與爭取更合乎需求的權益。

謝國樑說，「青年事務委員會」就是讓青年勇敢為自己發聲的平台，他也會當青年的靠山，期盼藉由引進青年參與政策的討論，提供政府未來施政參考方向，政府需要與青年共同努力，一起讓基隆更好、更進步。

黃希賢表示，他的營養午餐教育政見共3部曲，今天發表最後一部曲，包含「學校午祕無負擔、在地優質農漁產入菜、親師生午餐會報時間」。

黃希賢說，基隆市目前學校午餐祕書仍由教師、幹事或護士兼任，但專業的工作本應由專業人員擔任，必須增加這筆人事費用，將午餐事宜辦更好，老師也能安心用餐，才有辦法積極教學。

黃希賢表示，基隆富有漁產、山產，可融合在地漁會、農會合作，採買在地優質農、漁、青果入餐，另可請基隆優秀的餐飲專業學校，協助繪製學生「五星級午餐藍圖」。

至於「親師生午餐會報時間」，黃希賢說，在市府、學校親師生與午餐承包商間按季會報，學生也能針對午餐發表意見，在兼容親師生觀點的前提下，由市長領軍邀請五星級飯店主廚擔任顧問，為學生設計最適宜的餐點。