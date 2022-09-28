謝龍介提教育政見借鏡新北 黃偉哲：持續優化

今天是教師節國民黨台南市長參選人謝龍介提教育政見，未來將優化托育環境、將閒置教室轉化為公托中心等。黃偉哲說，未來公托和幼兒園加強優化，品質會更好。

謝龍介昨提出教育政策主張，包含優化托育環境，增設公共化幼兒園，改善幼兒園遊戲場；盤點閒置或廢棄校舍，輔導轉型為公托中心，或公共家園。提供免費校園營養午餐、培育新住民及子女，鼓勵多元文化；導入資訊創新科技，提升教學品質與效率，以及加速老舊校舍整建。

他表示，新北市有120處公托中心，作法是整合社會局、教育局，盤點學校閒置教室，設置托育中心，不用再另外興建，省錢又快速，能滿足需求，反觀台南只有12處。若當選，4年內會增加40到50個點，讓年輕人有穩定感，進而願意落角台南，改善移出比移入多的情形。而科技教育已是趨勢，雖然南市積極在做，但缺乏局處間橫向整合，以及和產業界的合作。

他說，托幼、養老應資源共享，要做整合型使用，不應滿足於當下，就如台南10年來出生人口降到快一半，40歲以下年輕人不斷流失，就是這座城市不符合期待，政策應一條鞭產生穩定感。

黃偉哲說，過去4年，南市的教育在中央各項評比都有長足的進步，而民間多項評比也名列前茅。市府加強公共托育和幼兒園的優化，在少子化影響下，非營利幼兒園加入與公托形成很好的聯絡網路，配合中央幼兒津貼發放，幼兒教育逐漸步上軌道，且品質會更好。

教育局表示，持續增設公共化幼兒園，向下招收2歲專班，已設126班2942名，其中2歲專班38班512名，未來平價教保服務比例可逾9 成以上。結合中央地方經費設置45座創意校園兒童遊戲場，辦理430所公私立學校與幼兒園遊戲場改善。社會局表示，明年公托會增加到25處。

教育局說，每年編列及爭取近4億元經費補助弱勢學童營養午餐，全市自辦廚房供應午餐比例達94%，為6都第1。推動新住民子女學習新住民語文，開課317班，開班數增加近6倍。疫情期間超前部署推出公版直播教學國家隊，創造900萬人次觀看點閱量。辦理286棟校舍補強工程及61棟校舍重建，總計50億4000萬元。

強化中小學程式教育，培育智慧城市人才，組成「Scratch程式教學專業社群」，開發適合國小3到6年級程式語言教材與教學內容；推動「偏鄉AI機器人教育發展學校徵選計畫，連續4年服務偏鄉學校師生，參賽率提升至93%。辦理286棟校舍補強工程及61棟校舍重建，總計50億4000萬元。