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民進黨：高虹安論文被戳破四大謊 民眾黨還再轉移焦點

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，高虹安論文被戳破四大謊，民眾黨還再轉移焦點。本報系資料照
民進黨表示，高虹安論文被戳破四大謊，民眾黨還再轉移焦點。本報系資料照

民眾黨新竹市長候選人高虹安昨天在被指控，拿國家公帑赴美完成學位。民進黨發言人黃彩玲表示，高虹安四度說謊被打臉，赴美留學期間，相關費用多以科專等研究經費核銷，屬公費支出。拿科專公費、資策會薪水，最後用來成就自己一回事，一再對社會說謊、掩蓋真相的心態，更不是一個負責任的政治人物應該有的人格特質。

黃彩玲指出，第二，高虹安博士論文是否涉嫌抄襲的關鍵，是其論文未引註出處，也沒有說明資料來源是她與其他資策會研究人員共同發表的研究報告，更不要說至今都拿不出資策會授權使用的證明。而更荒謬的是，高虹安博論在被踢爆涉抄後，竟在畢業後的四年、9月17日大半夜，突然在謝詞和參考文上「二次加工」資料來源，但高虹安本人至今不願公開向大眾說明，這就是心虛、不誠實。

黃彩玲說，第三，高虹安為閃躲博士論文是否抄襲，吹噓自己在美國攻讀博士期間，有論文被引用超過4500次，結果也被網友抓包，該論文是其指導教授李傑的研究，高虹安只是第三作者，顯然為了圓謊，而扯出來更多謊言。

黃彩玲表示，第四，高虹安個人資歷上寫到自己是「科智企業的共同創辦人」且獲獎無數，但事實會說話，週刊發現2014年3月24日設立的科智企業，董監事名單裡根本沒有高虹安，而是資策會的轉投資公司及負責計畫人員。

黃彩玲指出，民眾黨連日把媒體第四權監督，揭露高虹安博士論文涉嫌抄襲，抹黑成政府介入媒體申設，為了護航，抹黑政府涉入電視台申設，根本是轉移焦點。黃彩玲說，針對此案總統府和行政院早已公開否認，可民眾黨卻集體失憶，忘了北市府曾洩漏勞檢該媒體的資訊給民眾黨立委，還被政風處調查。所以，誰才是真的介入媒體？黃彩玲奉勸高虹安及民眾黨，與其打烏賊戰護航，不如請高委員誠實以對，早點向大眾說清楚講明白。

2022大選 新竹市選舉 高虹安 民進黨

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