快訊

專訪6位首屆108課綱生 學習歷程vs.大考兩頭燒...面對升學巨獸首要課題是這

非張淑娟案！民視「辣新聞」遭罰40萬 中二選區顏寬恒案是主因

獨／「5、6人關同房聞臭味吃飯」玉里醫院遭控把人當畜生 中央回應

傳下月請假幫黃珊珊輔選？柯文哲：被對手先打預防針

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
傳出台北市長柯文哲下月將會請假幫黃珊珊輔選？台北市長柯文哲今天表示，「我覺得很奇怪，我從來沒有這個計畫」。記者林麗玉／攝影
傳出台北市長柯文哲下月將會請假幫黃珊珊輔選？台北市長柯文哲今天表示，「我覺得很奇怪，我從來沒有這個計畫」。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數59天，傳出台北市長柯文哲下月將會請假幫黃珊珊輔選？台北市長柯文哲今天表示，「我覺得很奇怪，我從來沒有這個計畫，後來我大概懂那個道理，這個叫打預防針，就是他們(對手)怕你做什麼，所以先說先打預防針，讓你不會去做」。

柯文哲說，他剛才看到這個新聞，就覺得很奇怪，老實講，到現在為止，他根本沒有這個計畫，他常常在媒體上讀到自己的計畫，奇怪，現在已經懂這個道理。媒體追問，10月會不會請假？柯說，目前沒有這個計畫。

2022大選 台北市長 黃珊珊 柯文哲

延伸閱讀

柯建銘猛打高虹安 柯文哲稱奇怪：最討厭黃國昌也少公開攻擊

社宅做到城市美學、智慧建築 柯文哲：但沒有免治馬桶

稱報應日子 周玉蔻被神隱？柯文哲酸：民進黨利用完就丟

周玉蔻痛哭 黃珊珊：傷害別人時有想過別人也會哭？

相關新聞

侯友宜競辦出示警大聲明來源 警大校長：是誰我來查嘛

新北市長侯友宜競選辦公室日前出示警察大學文字聲明說明侯博士學位，民進黨新北市長參選人林佳龍陣營今前往新北地檢署告發侯辦人...

與周玉蔻切割？ 陳時中：我憑什麼去切割人家

媒體人周玉蔻爭議頻傳，還有議員掛「喜歡周玉蔻就投給陳時中」，恐影響民進黨台北市長參選人陳時中的選情。陳時中今接受節目專訪...

王育敏阿里山原住民族後援會成立 打造觀光文化大縣

嘉義縣長參選人王育敏上午在阿里山鄉優遊吧斯鄒族文化部落，舉行原住民族後援會成立大會，王育敏說，阿里山是嘉義觀光文化產業火...

饒慶鈴提3+1教育方程式政見 劉櫂豪應補足教育城鄉差距

今天教師節，國民黨台東縣長參選人饒慶鈴今提出教育政見3+1教育方程式，同時面對代理老師和留住教師問題，她要設法把老師還給...

竹東文創藝術村淪蚊子館 周江杰轟竹縣納稅錢打水漂

民進黨新竹縣長參選人周江杰今批竹東文創藝術村營運僅3年，後卻成蚊子館，是因新竹縣府經營不善導致廠商撤離，他轟「納稅錢打水...

傳下月請假幫黃珊珊輔選？柯文哲：被對手先打預防針

年底選戰倒數59天，傳出台北市長柯文哲下月將會請假幫黃珊珊輔選？台北市長柯文哲今天表示，「我覺得很奇怪，我從來沒有這個計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。