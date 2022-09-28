傳下月請假幫黃珊珊輔選？柯文哲：被對手先打預防針
年底選戰倒數59天，傳出台北市長柯文哲下月將會請假幫黃珊珊輔選？台北市長柯文哲今天表示，「我覺得很奇怪，我從來沒有這個計畫，後來我大概懂那個道理，這個叫打預防針，就是他們(對手)怕你做什麼，所以先說先打預防針，讓你不會去做」。
柯文哲說，他剛才看到這個新聞，就覺得很奇怪，老實講，到現在為止，他根本沒有這個計畫，他常常在媒體上讀到自己的計畫，奇怪，現在已經懂這個道理。媒體追問，10月會不會請假？柯說，目前沒有這個計畫。
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