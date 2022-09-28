柯建銘猛打高虹安 柯文哲稱奇怪：最討厭黃國昌也少公開攻擊

民進黨立院黨團總召柯建銘近日猛打民眾黨新竹市長參選人高虹安，黨團還向資策會索資高虹安過去任職資料，被高批綠色恐怖。柯建銘今再向高虹安喊話，「誠實面對才是上策，資策會不會為妳陪葬」。對於柯建銘窮追猛打高虹安，台北市長柯文哲今天稱奇怪，「人家說你要打高虹安，好歹也看看後面老闆，「柯建銘跟老郭、我關係都不錯，這些舉動，不曉得發生什麼事。」

柯文哲今天主持台北市應變機制平戰轉換辦公室揭牌，媒體問柯文哲，近期柯建銘猛打高虹安，現在民進黨傾全黨之力打高一人？柯說，對啊，他也覺得很奇怪，「老柯(柯建銘)我認識他二十幾年，你有看過他(柯建銘)在公開場合這樣打哪一個立法委員？」「我知道他最討厭黃國昌，但也很少在公開場合，用這種攻擊性字眼嗎？」

柯文哲說，而且更很奇怪，「他跟老郭(郭台銘)、我小柯關係也不錯，人家說你要打高虹安，好歹也會看看後面的老闆，老實說，他對柯建銘的這些舉動，不曉得發生什麼事。」

對於目前民進黨傾全黨之力打高虹安？柯文哲說，對啊，你只要晚上看政論節目就知道。