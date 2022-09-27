謝國樑今與青民協青年上市場 推廣18歲公民權複決投票

今年11月26日地方選舉投票，同時進行18歲公民權複決投票。基隆市長國民黨參選人謝國樑今與台灣青年民主協會成員前往信義市場，共同宣傳民眾行使18歲公民權複決權，展現謝國樑支持推動18歲公民權的決心。

謝國樑指出，民法已經通過18歲為法定成年，在台灣年滿18歲必須負完全刑責，可以結婚、服兵役及納稅，唯獨投票要等到20歲。鄰近的幾個國家，如日本、韓國都已在這幾年將投票年齡下修到18歲，這是國際上的趨勢，今年18歲公民權複決投票非常關鍵。

青民協理事長張育萌說，8月間的民調數據顯示，基隆市有接近八成的選民，不知道年底有18歲公民權的複決投票，所以期待更多的候選人能站出來，一起宣傳18歲公民權。不論是在線上透過社群、媒體，或是線下實體活動，都希望候選人們能積極和選民溝通。

青民協秘書長李欣表示，在基隆有看到謝國樑掛出許多看板，呼籲市民朋友年底複決投下同意票，甚至還有一面只有年輕人在畫面上的看板，青民協非常肯定這樣以年輕人為主體的宣傳方式。