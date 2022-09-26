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萬華廣照宮合體蔡英文 陳時中承諾落實政見：總統面前不亂說

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中今再度合體總統蔡英文，前往萬華廣照宮參香。記者胡瑞玲／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中今再度合體總統蔡英文，前往萬華廣照宮參香。記者胡瑞玲／攝影

年底九合一選舉倒數2個月，蔡英文總統今再與民進黨台北市長參選人陳時中合體赴萬華廣照宮參拜，陳時中致詞時承諾，他提出的政見絕對說話算話做到好，希望大家投他一票。

蔡英文與陳時中今合體赴萬華廣照宮參拜，陳時中致詞時表示，蔡英文總統第3次到萬華廣照宮，他則是2周內來2次，2周前來參香時，舉辦地方座談會時還發生插曲，麥克風沒關內容露出，當時說希望台灣風調雨順、疫情早過，而行政院今天就說「疫情已經要過」，10月中旬邊境將陸續開放。

陳時中說，在總統、行政院指導下，加上大家的配合，全民防疫做得很成功，卻總有人攻擊他防疫做不好。有人批台灣疫苗施打率不夠高，但台灣第3劑施打率逾81％，全球第3高；也有人說疫情死亡數高，但事實上，超額死亡部分台灣排名全球第3低，以百萬人死亡率排名，台灣世界第4低。

陳時中表示，先前有去看萬華東園國小打2022台北市加蚋盃全國少棒錦標賽，南機場老舊建築也希望有所改建，地區的公辦都更或民辦都更也會加倍努力，「我向大家保證，我阿中最死忠，說話算話，說出來的政見，向大家保證，在總統面前也不敢亂說話，絕對會一件一件做到好」，盼大家年底選舉投他一票。

2022大選 陳時中 台北市長

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