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打造科技大城 鄭寶清推國三生技廊道、衛星生態園區

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
無黨參選的桃園市長參選人鄭寶清今天宣布新政見，希望將桃園打造成「護國神山科技大城」。圖／鄭寶清團隊提供
無黨參選的桃園市長參選人鄭寶清今天宣布新政見，希望將桃園打造成「護國神山科技大城」。圖／鄭寶清團隊提供

無黨參選的前立委、桃園市長參選人鄭寶清今天推出新政見，表示將發展國三生技廊道、台灣衛星生態園區和智能城市先驅示範區， 結合桃竹苗科技廊帶和國家大門的特殊地理條件，帶動北台灣經濟繁榮共同生活圈的火車頭，把桃園打造成「護國神山科技大城」。

鄭寶清說，桃園升格為直轄市後，長期缺失更具前瞻性願景的產業經濟發展規畫與藍圖，其實桃園不僅能夠超越雙北，也能夠結合桃竹苗的科技優勢，與國家大門的特殊地理條件，成為「大都會國際城市」。

鄭寶清認為，想「打造護國神山科技大城」，有3大方向需要共同努力來完成，首先是「打造國三生計廊道」，整合國道三號周邊各大生技公司，以國際空港城境外經濟體優勢，引入國際生技科技資金及技術，創造國際最前端的生技產業園區。

二，打造台灣衛星生態園區，因桃園是台灣最佳的低軌道通訊衛星的軌道所在區域，從衛星生產到發射，發揮產業群聚效應吸引廠商建設投資，共同創造衛星生態園區的友善環境。

三，打造智能城市先驅示範區，則是電動車、電動巴士、通信衛星到輕軌捷運，延伸至出「行」的共享機制、智慧通聯、零碳排移動等創新模式，從智慧科技、新能源政策與環保理念全方位整合，創造具未來發展趨勢的智能城市先驅動能。

2022大選 桃園市長 鄭寶清

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