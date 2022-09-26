周玉蔻猛攻緋聞案 北市長最新預測當選率「他」暫居第一

年底九合一大選逐漸逼近，台北市長目前呈現「三腳督」勢態，各陣營參選人都積極備戰。然而，日前資深媒體人周玉蔻，不斷攻擊國民黨參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞案，也讓台北市長的最新預測當選率出現變化。

台北市長選情激烈，周玉蔻日前因為BNT疫苗採購事件槓上慈濟，甚至緊咬蔣萬安父親的緋聞案，不僅指稱蔣孝嚴改姓DNA證據是「世紀大騙局」，還加碼爆料蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」的女主角是張淑娟，引發張淑娟不滿進行提告。

根據《網路溫度計》在「2022選戰溫度計，為台灣讚聲」的最新預測當選率資料，相較於9月15日，國民黨參選人蔣萬安上升了1.3%，以38.0％暫居台北市長參選人第一；民進黨參選人陳時中則下滑1.2％，以34.8％排名第二；無黨籍參選人黃珊珊小幅降低0.1％，目前只有27.2%。

除了台北市以外，其餘五都最新預測當選率，新北市當選率︰國民黨參選人侯友宜54.8％、民進黨參選人林佳龍45.2％；桃園市︰國民黨參選人張善政36.5％、民進黨參選人鄭運鵬32.5％、民眾黨參選人賴香伶15.7％、無黨籍參選人鄭寶清15.3％；台中市︰國民黨參選人盧秀燕55.1％、民進黨參選人蔡其昌44.9％；台南市︰民進黨參選人黃偉哲44.7％、國民黨參選人謝龍介25.5％、無黨籍參選人許忠信16.6％、無黨籍參選人林義豐13.2％；高雄市︰民進黨參選人陳其邁57.9％、國民黨參選人柯志恩42.1％。