蔡總統挺江聰淵遭國民黨嗆聲 競總：潑糞與獵巫的惡劣伎倆

蔡英文總統今天到宜蘭參加縣長參選人江聰淵的百工百業後援會成立大會，由於江日前被剔爆論文抄襲案，國民黨縣議員一早在造勢會場外舉牌抗議，喊話蔡英文「以偷為本的江聰淵 妳還要全黨力挺？」對此競總回應，江聰淵有佛光與淡江兩本碩論，內容或許不盡完美，但都經過口試委員審查通過，未來也願意接受學校學倫會檢驗。

國民黨縣議員及代表趁著蔡總統今天到場前，一群人來到百工百業後援會授旗造勢大會的會場門口舉牌抗議，三問江聰淵：你的論文到底有沒有抄？學位要不要主動退回？要不要跟宜蘭人道歉？

江聰淵競選總部回嗆，國民黨對論文的惡意攻擊，完全是潑糞與獵巫的惡劣選戰伎倆，「圍魏救趙」企圖移轉張善政研究計劃的抄襲案。

競總指出，政治人物應該受檢驗，面對國民黨潑的髒水，江聰淵都勇敢的面對說明、從不迴避；那麼林姿妙妳呢？面對被起的貪污等四大罪狀，簡化成一句政治迫害，完全迴避、繼續跑攤，施政無能、各項調查退步與墊底，卻極力美化掩蓋事實。

競總請國民黨不要狗急跳牆，模糊焦點，林姿妙在媒體調查施政滿意度從第九名掉到十五名後段班，還有最嚴重的圖利罪、非法洗錢、財產來源不明、偽造文書等四大罪狀，難道不該對縣民講清楚嗎？國民黨無視司法，還要繼續支持貪污縣長嗎？不容國民黨糟蹋宜蘭人，宜蘭人值得有更好的選擇。