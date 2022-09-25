競選總部在市立大學舉辦 違反行政中立？黃珊珊：借場地
年底選戰倒數62天，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天在台北市立大學舉辦競選總部成立大會，民眾黨主席柯文哲擔任競選團隊榮譽主委、親民黨前副主席張昭雄擔任副主委、政策總顧問為內政部前部長李鴻源，策略長則是市府顧問、時代力量前不分區立委候選人翟本喬擔任、後援會總會長則是找陽明大學前校長郭旭崧擔任，由於今天的競選總部大會成立，活動在台北市立大學博愛校區中正堂舉辦，對於政治活動進入校園是否違反行政不中立，黃珊珊僅表示，她只是借場地，蔣萬安不知道辦過多少場了。
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