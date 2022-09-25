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桃、竹選情膠著 綠營猛打張、高泥巴戰

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
高虹安、張善政都面臨抄襲質疑，但兩人的因應態度不同，卻也顯見選舉的激烈混戰。（高虹安臉書）
高虹安、張善政都面臨抄襲質疑，但兩人的因應態度不同，卻也顯見選舉的激烈混戰。（高虹安臉書）

由於選情激烈膠著，同樣面對攻擊，新竹高虹安積極回應，桃園張善政佛系防守，引發許多討論！目前新竹、桃園的選情都陷入膠著，也讓過去執政兩縣市的民進黨緊張起來，因之前藍營打林智堅抄襲成功，此刻綠營也追打張善政農委會研究案與高虹安的博士論文。不過，高虹安而對質疑主動出擊，贏回不少聲望，張善政拖了20天才開記者會，沒有在地議員陪同，頗令支持者擔心。

桃、竹競爭激烈

2022年九合一縣市長選舉中，最激烈的就屬新竹市長與桃園市長選舉，參選新竹市的民眾黨立委高虹安在《美麗島電子報》最新民調中，仍以29.9%的支持度，領先民進黨沈慧虹的24.9%與國民黨的林耕仁的21.2%，但差距仍在5%的誤差範圍左右，競爭相當激烈。

桃園市自從前新竹市長林智堅因論文門退選後，民進黨改由在地立委鄭運鵬披掛上陣，民進黨原本選情看似因論文門受挫，但目前幾份民調都顯示民進黨仍有領先優勢，《中華亞太菁英交流協會》民調顯示，民進黨鄭運鵬與國民黨張善政分別獲得29.7%、28.9%的支持率；《自由時報》則是鄭運鵬29.1%比張善政24.6%。

應變抄襲，反應不同

但桃園過去基本盤藍大於綠，因此還是很多人認為張善政有機會贏得選戰，也因而使張善政被對手窮追猛打：新竹則高虹安情勢看漲，被周刊爆料博士論文涉嫌侵權資策會，之前還被冒用臉書帳號與抹黑等。

但高虹安面對爭議很快召開記者會，拿出學校聲明與論文證明自己並未抄襲，即使後來有失言也很快就道歉，先前的攻擊也很快以臉書回擊；但張善政2日遭媒體爆料研究案抄襲後，則是到21日才在桃園召開記者會，針對內部陣營不合與資安大會發言遭抹紅等傳言，僅以臉書回應，面對媒體的回應，也讓外界認為他的應變太弱，無法增加支持聲量。

選戰淪為泥巴戰

這也讓高虹安的聲望依舊在新竹的競選者中領先，反觀張善政卻仍被外界認為選舉「太過佛系」，即使民進黨選情因林智堅論文門案重挫，但他與鄭運鵬的民調距離遲遲無法拉開。

兩人都在這次選舉中受到前所未有的抹黑與考驗，這也顯示民進黨對於桃、竹選情的焦急，以及目前各方民調的膠著。今年選舉候選人過去的許多舊事都被翻出，但為了選舉互相潑糞、打泥巴戰，讓選民必須在爛蘋果中做選擇，引發有識之士擔心，抹黑的同時，也不要輕忽選民的智慧。

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