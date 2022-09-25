觀光產業後援會挺邁連任 高金素梅推薦柯志恩「超強女戰將」

年底選戰倒數2個月，高雄觀光產業界近日成立「陳其邁觀光產業後援會」，力挺高雄市長陳其邁連任。國民黨高雄市長參選人柯志恩團隊持續為30日將舉辦的誓師大會加溫，今公布無黨籍立委高金素梅推薦柯志恩的影片，讚柯是「超強女戰將」。

高雄觀光產業界23日晚間正式成立「陳其邁觀光產業後援會」，20多名高雄觀光產業代表挺陳其邁拚連日。陳其邁觀光產業後援會總會長劉坤福說，觀光產業雖受新冠疫情重創，但在陳其邁帶領下，高雄招商成績亮眼，觀光活動、城市行銷表現更優異，旅館、旅行業、商圈、客運等業者代表均力挺連任，再拚4年。

陳其邁表示，市府力挺觀光產業界，就要做到最「雄」，資源投入絕不手軟。110年高雄整體銷售額達5.5兆，較109年增加1兆，成長率六都第一。也承諾要當觀光產業屆最堅強的後盾，10月國境開放後，市府會持續強化硬體打造與行銷軟實力，全力輔導旅宿、商圈等業者做好準備。

柯志恩團隊今早公布第2支30日「柯志恩大家族誓師大會」推薦影片，今天的推薦人是高金素，高金素梅稱讚柯志恩是「超強女戰將」，過去2人在立院共事看到柯志恩質詢鏗鏘有力、拳拳到位，就知道柯志恩是非常專業、有膽量的傑出女將。

高金素梅說，柯志恩這次不畏艱難、不畏民進黨，一心想回到南部、為南部鄉親奉獻；她要向南部鄉親及族人同胞推薦柯志恩，相信柯志恩會用畢生專業和能力來報答高雄鄉親。呼籲高雄鄉親、族人同胞踴躍參加，當柯志恩後盾。