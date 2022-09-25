切割說周玉蔻稱「放電」 柯文哲酸爆陳時中：看凍得條嗎？

資深媒體人周玉蔻近日猛打國民黨北市長參選人蔣萬安DNA及其父親蔣孝嚴緋聞事件，民進黨北市長參選人陳時中強調他與周玉蔻沒私交，被解讀切割。周玉蔻今天在臉書再度貼文說，「那叫『放電』開示，她不會被挑撥。」柯文哲今再酸爆，「最好兩個再綁在一起，每天講票投陳時中、就是支持周玉寇，我看他們(民進黨)凍得條嗎？」

柯文哲今天參觀龍山文創基地，對於周玉蔻今天在臉書貼文放電說，還喊話陳時中，「阿中，蔻蔻姐敬愛你、敬佩你，蔻姐不會被挑撥，蔻姐的一票投給你，還會替你拉100票、1000票、萬萬票」。柯今天再酸，「最好綁在一起，周玉蔻繼續對他(陳時中)放電，我看那個議員徐巧芯臉書寫的『時指緊蔻』，『玉時俱焚』，我自己看了都笑得要死了。」