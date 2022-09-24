蔣孝嚴緋聞對象是誰 陳鳳馨與周玉蔻舌戰

國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親、總統府前秘書長蔣孝嚴早年的緋聞對象究竟是誰，最近成為名嘴與媒體人的舌戰焦點。資深媒體人陳鳳馨在中天「大新聞大爆卦」節目中說，蔣孝嚴的緋聞對象是「王姓女子」，並非另一位媒體人周玉蔻所提的張淑娟。

張淑娟日前已表示會對周玉蔻的談話提告，但這場風波還沒告一段落的跡象。加上前立委黃國昌出面指責周玉蔻濫用社會公器，讓選戰變得下流，也引發周玉蔻開「地圖砲」，針對黃國昌、陳鳳馨等人的說法，以挖苦、嘲諷等方式回擊。

蔣孝嚴當年在總統府秘書長任內因緋聞辭職下台，讓政壇錯愕，事隔多年他的兒子出來選台北市長，緋聞變成外界追打焦點，社會各界看法不一。