民眾黨彰化縣黨部成立 彰化縣長王惠美到場

台灣民眾黨彰化縣黨部今天下午在員林市成立，黨主席柯文哲等人出席，彰化縣長王惠美也上台致詞說，不希望只有一種聲音，祝所有參選人當選，也希望給她機會繼續讓彰化更好。

台灣民眾黨近百名參選人今天上午齊聚彰化縣鹿港鎮玻璃媽祖廟台灣護聖宮，向天上聖母宣誓「五不」，不違法關說、不收懇託紅包、不收回扣、不收黑心錢、不債留子孫，黨主席柯文哲也與參選人展開大旗，代表民眾黨在台澎金馬插旗，並喊口號「為人民做牛做馬、創造台灣人的未來」，許多黨員到場支持，氣氛熱烈。

柯文哲致詞表示，領導者應是國家安定力量，不是社會動亂根源，當執政黨只想著選舉，人民生活誰關心，今天台灣政治最大問題是，對的事沒辦法做，錯的事每天在做，台灣病了、停滯不前，藍綠惡鬥下，沒有進步，只有退步，要一起醫治國家，11月26日這場選舉，是台灣歷史方向的選擇，也是台灣社會價值的選擇。

結束宣誓行程後，柯文哲與黨籍參選人在彰化縣戰車掃街，下午出席民眾黨彰化縣黨部成立大會，柯文哲表示，彰化縣黨部成立，代表民眾黨開始在彰化打下基礎、繼續茁壯，他去年找到彰化縣議員張雪如擔任彰化縣黨部主委，不僅用心感動民眾，也凝聚參選人的心。

競選連任的國民黨籍彰化縣長王惠美、彰化縣議會議長謝典林、國民黨彰化縣黨部主委蕭景田、前彰化縣長卓伯源也出席民眾黨彰化縣黨部成立典禮，柯文哲陪同黨籍參選人掃街時，王惠美上台致詞表示，民眾黨提出的「五不」，也是她一直遵循，這是從政應有風範。

王惠美說，今天恭喜縣黨部成立，政黨是良性競爭，不希望只有一種聲音，否則易變成極權，預祝所有參選人高票當選，為鄉親服務、發聲，而她自己也尋求縣長連任，希望繼續給她機會，與大家一起讓彰化更好、更進步。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，根據彰化縣選舉委員會資料，登記參選彰化縣長包含中國國民黨王惠美、民主進步黨黃秀芳、無黨蕭仁正，民眾黨無推薦人選參選彰化縣長。