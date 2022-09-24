沒說去世界高中演講！高虹安批民進黨造謠要求道歉撤文

民眾黨新竹市長參選人高虹安「戰學歷」風波餘波盪漾，民進黨昨做梗圖諷刺高在直播節目上說去世界高中演講鼓勵學生是「說謊」。高虹安今天中午反擊，自己根本沒說「去世界高中演講」，民進黨卻持續以假內容造謠進行選舉攻擊，要求道歉撤文。

高虹安說，事實真相不容扭曲，自己21日接受黃光芹直播節目時說「就像我在新竹，我也去世界高中，我也看到，我也跟他們鼓勵，我說，其實職人的教育是很重要的，因為像我剛剛講的，每個人在世界上，一定會有自己能夠對社會做出來的貢獻。」

高表示，自己在節目中這句話，卻硬生生遭特定媒體變造為「我也有去那邊『演講』鼓勵」隨後民進黨、特定媒體與綠營側翼發動一條龍攻擊、嘲諷她謊稱演講遭校方打臉。高強調，這段內容隨時可查證，變造的媒體在高虹安團隊要求還原事實真相下，將新聞內容還原事實，但不斷以假內容造謠的民進黨卻未停止選舉攻擊。

對於一連串的造謠抹黑，高虹安說，這是一個大烏龍，但民進黨無視這些證據，還繼續做梗圖嘲諷她說謊；她並沈重地表示在投入市長選舉前曾料想會有政策攻防，或是政治攻擊。但她不知道民進黨的造謠抹黑、負面選舉手段，竟如此沒有下限。

高虹安要求民進黨針對這次的造謠抹黑向她道歉，也向社會大眾道歉，並要求立即下架這些不實造謠抹黑的臉書文章！因為民進黨辜負了選民過去用選票託囑交付的信賴，違背了選舉應正向推動社會的進步價值，所作所為糟蹋了言論自由最基本底線。