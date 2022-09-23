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陳其邁挺18歲公民權 火車站前桃紅色看板醒目

中央社／ 高雄23日電
18歲公民權修憲複決案將在年底與地方公職選舉合併舉行，民進黨高雄市黨部23日在火車站旁大樓掛上高雄市長陳其邁的「挺18歲公民權」看板，表達對年輕人的支持。圖／中央社（民進黨高雄市黨部提供）
18歲公民權修憲複決案將在年底與地方公職選舉合併舉行，民進黨高雄市黨部23日在火車站旁大樓掛上高雄市長陳其邁的「挺18歲公民權」看板，表達對年輕人的支持。圖／中央社（民進黨高雄市黨部提供）

民進黨高雄市黨部今天在火車站旁大樓看板上，掛上高雄市長陳其邁大大的「挺18歲公民權」看板，表達對年輕人的支持。看板顏色採跳脫傳統的桃紅色，懸掛街頭相當醒目。

18歲公民權修憲複決案將在年底與地方公職選舉合併舉行，為催出965萬張同意票門檻，民進黨高雄市黨部今天掛起巨幅看板。看板位置位於車水馬龍的高雄車站站前建國三路上，號召更多人一起加入力挺年輕世代。

呼應陳其邁上任後持續打造高雄成為對年輕人友善的城市，看板以「18歲公民權 民主更向前」為口號，具體展現支持年輕人實踐民主，重視青年參與公共事務的權利；同時看板背景使用年輕、有活力的桃紅色，在視覺上更加活潑、富創意。

民進黨高雄市黨部新聞稿表示，「18歲公民權」是民進黨長久以來堅持理念，賦予年輕人決定權，共同參與民主也守護民主。這次投票是台灣史上第一個進入複決階段的修憲案，獲得跨黨派支持，但仍須通過需要965萬票的高門檻，因此選在車水馬龍的火車站掛出看板，展現陳其邁支持年輕人參與民主的態度。

高雄市黨部表示，陳其邁與全體高雄黨籍候選人用具體行動力，拜託大家支持18歲公民權，希望發揮影響力，把支持的聲音傳遞下去，呼籲大家11月26日出門投票，共同為年輕人投下同意票，讓18歲公民權這項複決案可以過關。

2022大選 高雄市長 陳其邁 民進黨

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