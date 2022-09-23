國務青繽紛18路活動到彰化 黃秀芳籲年輕人返鄉投票

民進黨發起的國務青「繽紛18路」行動下午來到彰化，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳說，18歲公民權修憲複決案門檻很高，呼籲年輕人踴躍返鄉投票、爭取權益，決定台灣未來。

民主進步黨青年發展部發起的國務青「繽紛18路」行動，號召力挺18歲公民權。下午來到彰化火車站，黃秀芳及黨提名的彰化縣議員參選人楊子賢到場，呼籲民眾針對18歲公民權修憲複決案投下同意票。

黃秀芳接受媒體聯訪說，擔任立委時辦公室就有年輕助理，這些助理也提供不錯意見供參考；這次代表民進黨參選彰化縣長，也有插畫家進行創作，繪製她和就讀法律系、醫學系及新聞系學生站在一起的畫作，宣示推動力挺18歲公民權，也希望年輕朋友返鄉投票，爭取自己的權益，也決定台灣的未來。

黃秀芳指出，18歲的年輕人可以決定自己未來，而18歲公民權修憲複決案通過門檻高，如果年輕人都願意返鄉投票，對於彰化縣長選情也有幫助。民進黨志工也在彰化火車站針對出入火車站的民眾發送傳單，向民眾說明18歲公民權修憲複決案的重要性。