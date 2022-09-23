越描越黑？澄清論文非抄襲引爆戰學歷！高虹安負面聲量連2日暴增

image source:高虹安辦公室提供

文/蔡岳霖

民眾黨新竹市長參選人高虹安「戰學歷」風波延燒了好幾天，即使已經對外致歉，並表明無歧視中華大學之意，卻未成功止血，原訂10月6日赴中華大學演講，卻在22日晚間發出最新說明，基於尊重與保護中華大學校方、學生會和參與學生的立場，避免讓原本基於專業邀約的講座被惡意針對。高虹安競選辦公室和中華大學學生會溝通後，雙方同意本場演講暫緩舉辦，再擇期進行。

高虹安的學校失言風波似乎一波未平一波又起，繼中華大學之後，21日接受媒體人黃光芹專訪時表示「像新竹也有世界高中職校，我有去演講鼓勵學生」，再度引起不少學生反彈，使得世界高中校長李瑞光受訪時，建議高虹安不再要扯到學校了。

論文抄襲疑雲衍生戰學歷風波！高虹安連2日負面聲量狂飆

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022/09/15～2022/09/21）高虹安網路聲量在9月20日一夕暴漲。9月20日週刊爆料博士論文涉嫌抄襲，高虹安開記者會澄清，當日負面聲量高達4萬4,434筆，正面聲量1萬4,371筆，負面聲量比正面聲量多出三倍。主因在於博士論文被指控抄襲，高虹安備好資料，立即召開澄清記者會，但卻因為一句「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼『中華大學夜間部』，才要去做台大碩士灌水」，引起網路熱議學歷歧視。

原本記者會主軸是希望澄清論文絕無抄襲，但這番言論，反而使得焦點被轉移到戰學歷、歧視學歷議題。高虹安21日清晨錄製影片道歉，坦承「確實用了不精確的用語」會虛心檢討與改進，同時也非常感謝大家的建議，對外公開說對不起。但一時之間似乎難以平息紛爭，而高虹安的負面聲量飆增至8萬5,135筆，遠比正面聲量2萬5,491筆多出數倍。面對失言風波引發一連串的後續效應，高虹安接受資深媒體人黃光芹專訪時，激動落淚表示「絕不敢自稱學霸，看到很多真正的天才」。

高虹安失言風波延燒！ 學者：學歷爭議是短暫的，抄襲才要說清楚

世新大學新聞系教授彭懷恩指出，今年新竹市長選舉是三腳督之戰，所以高虹安的失言風波，最快樂的不一定是民進黨，很可能是國民黨，尤其是高虹安近期民調高居第一，藍綠緊追在後，像這樣的負面消息，可能會使得原本會支持者她的人轉而不支持，但這群變相不支持高虹安的人，也不見得會轉向支持其他參選人。

台北大學公行系副教授侯漢君則表示，高虹安過去多以學霸身分出現，負面聲量創新高，就是因為讓人感覺學霸看不出起學歷較低者。但侯漢君也強調，相關「戰學歷」爭議是短暫的，影響可能不大，最終焦點還是回歸到博士論文抄襲的疑慮，而這才是高虹安應該要說清楚講明白，引用自己過去資策會的研究報告並非不可行，但高虹安論文被指出未註明出處，甚至出現一魚兩吃、一魚三吃的情況，在學界恐怕不被允許。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

前所未見！高虹安熱門關鍵字「辛辛那提、中華、台大、師大、北一女」5校皆上榜



根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/09/19～2022/09/21）高虹安近三日網路熱門關鍵字，除了「博士論文、抄襲、資策會、學位」，高虹安曾就讀的學校「辛辛那提大學、台大、北一女、師大，學霸」等等也成為熱議焦點，而高虹安的致詞內容「中華大學、夜間部、道歉」等也皆入榜，其中有趣的是，高虹安的近日熱門關鍵字，一口氣出現5間學校，成為網友熱議話題。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月15日至2022年09月21日。